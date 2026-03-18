Одна година роботи вчителя мінімально коштує 55 грн: суми окладів у 2026

В Україні затвердили довгоочікуване підвищення зарплати вчителів з 1 січня 2026 року. Посадові оклади педагогічних працівників виросли на 30%. Не завадить дізнатися, скільки коштує одна година уроку за повного навантаження станом на березень 2026 року.

Педагогічне навантаження вчителів

Згідно зі статтею 24 закону "Про повну загальну середню освіту", норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку дорівнює 18 годин на тиждень. Це безпосередньо час, який працівник школи проводить у класі, тобто веде уроки відповідно до навчального плану.

Залишок його перебування на робочому місці включає підготовку до занять, перевірку зошитів, класне керівництво, виховну і методичну діяльність, індивідуальні консультації тощо. Загалом виходить стандартний 40-годинний робочий тиждень, хоча в багатьох учителів графік не настільки нормований.

Скільки коштує година уроку

Раніше ми розповідали, якими будуть мінімальні посадові оклади педагогів у березні 2026 року. Суми стартували від 8 841 грн і доходили до 11 755,80 грн. Це діапазон нижніх планок доходів без урахування обов’язкових надбавок і доплат для вчителів із 10-14 тарифними розрядами.

Оскільки норма навантаження становить 18 годин, то за місяць виходить середній показник 72 години (18 х 4). Поділивши мінімальні оклади на кількість годин, проведених у класі, отримаємо вартість однієї навчальної години педагога:

без категорії — 122 грн;

друга категорія — 143 грн;

перша категорія — 153 грн;

вища категорія — 163 грн.

Звісно, цей підрахунок справедливий у тому випадку, якщо вчитель працює у школі тільки 18 годин на тиждень, не займаючись іншими посадовими обов’язками. Вартість однієї години роботи при повному місячному навантаженні (40 х 6 = 160) буде коливатися від 55 до 73 грн.

Нагадаємо, деякі вчителі можуть розраховувати на надбавку до посадового окладу в розмірі 25% за роботу в особливих умовах. Йдеться про педагогічних працівників, які живуть у гірських населених пунктах.

Також ми писали, що відомий вчитель-блогер Руслан Ігорович назвав розмір своєї зарплати. Він отримує "на руки" 26 420 грн при навантаженні 31,5 годин, тобто працює на 1,75 ставки, що пояснює високий дохід.

Часті запитання

Які надбавки у вчителів в Україні?

Вчителі отримують доплату 2 000 грн/міс. за роботу в несприятливих умовах і 50-100% посадового окладу за роботу у прифронтових регіонах. Окремо для педагогів передбачили надбавку за вислугу років, престижність праці, класне керівництво, перевірку письмових робіт, педагогічне звання, завідування навчальним кабінетом, сертифікацію, роботу в гірських населених пунктах тощо.

Яка мінімальна зарплата асистента вчителя в Україні?

Асистенту вчителя, як правило, присвоюють 10-12 тарифний розряд за Єдиною тарифною сіткою. Отже їх мінімальні посадові оклади коливаються в межах 8 841-10 298 грн до вирахування обов’язкових податків і зборів. Реальний дохід залежить від стажу роботи, надбавок за престижність праці (10-30%) та інших доплат.