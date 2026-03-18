Один час работы учителя минимально стоит 55 грн: суммы окладов в 2026 году

В Украине утвердили долгожданное повышение зарплаты учителей с 1 января 2026 года. Должностные оклады педагогических сотрудников выросли на 30%. Не помешает узнать, сколько стоит один час урока при полной нагрузке по состоянию на март 2026 года.

Педагогическая нагрузка учителей

Согласно статье 24 закона "О полном общем среднем образовании", норма педагогической нагрузки учителя на одну тарифную ставку равна 18 часам в неделю. Это непосредственно время, которое сотрудник школы проводит в классе, т. е. ведет уроки в соответствии с учебным планом.

Остаток его пребывания на рабочем месте включает подготовку к занятиям, проверку тетрадей, классное руководство, воспитательную и методическую деятельность, индивидуальные консультации и пр. В целом получается стандартная 40-часовая рабочая неделя, хотя у многих учителей график не настолько нормирован.

Сколько стоит час урока

Ранее мы рассказывали, какими будут минимальные должностные оклады педагогов в марте 2026 года. Суммы стартовали от 8 841 грн и доходили до 11 755,80 грн. Это диапазон нижних планок доходов без учета обязательных надбавок и доплат для учителей с 10-14 тарифными разрядами.

Поскольку норма нагрузки составляет 18 часов, то за месяц получается средний показатель 72 часа (18 х 4). Разделив минимальные оклады на количество часов, проведенных в классе, получим стоимость одного учебного часа педагога:

без категории — 122 грн;

вторая категория — 143 грн;

первая категория — 153 грн;

высшая категория — 163 грн.

Конечно, этот подсчет справедлив в том случае, если учитель работает в школе только 18 часов в неделю, не занимаясь другими должностными обязанностями. Стоимость одного часа труда при полной месячной нагрузке (40 х 6 = 160) будет колебаться от 55 до 73 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые учителя могут рассчитывать на надбавку к должностному окладу в размере 25% за работу в особых условиях. Речь идет о педагогических сотрудниках, которые живут в горных населенных пунктах.

Также мы писали, что известный учитель-блогер Руслан Игоревич назвал размер своей зарплаты. Он получает "на руки" 26 420 грн при нагрузке 31,5 часов, то есть работает на 1,75 ставки, что объясняет высокий доход.

Частые вопросы

Какие надбавки в учителей в Украине?

Учителя получают доплату 2 000 грн/мес. за работу в неблагоприятных условиях и 50-100% должностного оклада за работу в прифронтовых регионах. Отдельно для педагогов предусмотрели надбавку за выслугу лет, престижность труда, классное руководство, проверку письменных работ, педагогическое звание, заведование учебным кабинетом, сертификацию, работу в горных населенных пунктах и пр.

Какая минимальная зарплата ассистента учителя в Украине?

Ассистенту учителя, как правило, присваивают 10-12 тарифный разряд по Единой тарифной сетке. Следовательно, их минимальные должностные оклады колеблются в пределах 8 841-10 298 грн до вычета обязательных налогов и сборов. Реальный доход зависит от стажа работы, надбавок за престижность труда (10-30%) и других доплат.