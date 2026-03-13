Учитель Руслан Игоревич рассекретил свою зарплату — какую сумму получает на руки

В Украине всегда остро стоял вопрос оплаты труда педагогов. С 1 января 2026 года должностные оклады учителей наконец подняли, хотя в некоторых учреждениях среднего образования сотрудникам пришлось снизить надбавку за престижность до минимального уровня из-за недостатка финансирования. Размер своей зарплаты рассекретил популярный в соцсетях учитель физики и информатики.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Руслана Цыганкова в Threads.

Какая зарплата у Руслана Игоревича

Руслан Цыганков, которого большинство украинцев знают как Руслана Игоревича, приобрел популярность благодаря публикации в социальных сетях развлекательных и обучающих видеороликов. Он преподает физику и информатику в одной из школ Киева, занимается волонтерством. Летом 2025 года получил орден "За заслуги" III степени от президента Владимира Зеленского.

В заметке на собственной странице в Threads Руслан Игоревич рассекретил размер заработной платы после повышения. По его словам, сумма "на руки" (без учета обязательных налогов и сборов) составляет 26 420 грн при нагрузке 31,5 часов.

"Это существенно отличается от прошлого года. Поэтому я благодарен всем, кто приложил к этому руку и сдержал обещание. Надеюсь, это не остановится только на учителях. И что будут поднимать зарплаты военным, врачам и другим важным профессиям", — написал Руслан Игоревич.

В то же время в комментариях украинцы отметили, что норма нагрузки педагога составляет 18 часов в неделю. То есть Руслан Цыганков работает на 1,75 ставки, благодаря чему может зарабатывать указанную сумму. Плюс она включает, скорее всего, не только должностной оклад, но и надбавки с доплатами.

Сколько зарабатывают учителя в Украине

Должностные оклады учителей определяются путем умножения коэффициента тарифного разряда по ЕТС на базовую ставку (3 470 грн). Плюс обязательно минимальные суммы повышают на 40%, согласно постановлению Кабинета Министров от 26.12.2025 №1749.

Минимальные зарплаты учителей в Украине. Фото: Новини.LIVE

Поскольку педагогам присваивают 10-14 разряды по Единой тарифной сетке, можно точно рассчитать оклады по состоянию на март 2026 года. Они находятся на таком уровне (с повышением):

10-11 ТР — от 8 841 грн;

12 ТР — от 10 298,40 грн;

13 ТР — от 11 027,80 грн;

14 ТР — от 11 755,80 грн.

К этим суммам начисляют надбавки и доплаты, которые полагаются педагогическим работникам по закону. Как уточнил один из комментаторов в Threads, молодой учитель без достаточного стажа на ставке 0,75 (14 часов) может рассчитывать на выплату, едва достигающую 7 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинских педагогов есть время до 16 марта, чтобы подать заявку на участие в программе "Деньги ходят за учителем". Им выплатят по 1 500 грн на повышение квалификации и учебные курсы.

Также мы писали, что педагогические сотрудники могут самостоятельно повлиять на размер заработной платы. Доход учителей повышается после прохождения сертификации или получения профильного звания.