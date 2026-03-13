Учитель Руслан Игоревич рассекретил свою зарплату — какую сумму получает на руки

Главная Экономика Учитель-блогер Руслан Игоревич обнародовал размер зарплаты — какая сумма

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 18:35
Учитель Руслан Игоревич назвал размер зарплаты. Фото: ruslan.tsyhankov/Instagram, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине всегда остро стоял вопрос оплаты труда педагогов. С 1 января 2026 года должностные оклады учителей наконец подняли, хотя в некоторых учреждениях среднего образования сотрудникам пришлось снизить надбавку за престижность до минимального уровня из-за недостатка финансирования. Размер своей зарплаты рассекретил популярный в соцсетях учитель физики и информатики.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Руслана Цыганкова в Threads.

Реклама
Читайте также:

Какая зарплата у Руслана Игоревича

Руслан Цыганков, которого большинство украинцев знают как Руслана Игоревича, приобрел популярность благодаря публикации в социальных сетях развлекательных и обучающих видеороликов. Он преподает физику и информатику в одной из школ Киева, занимается волонтерством. Летом 2025 года получил орден "За заслуги" III степени от президента Владимира Зеленского.

В заметке на собственной странице в Threads Руслан Игоревич рассекретил размер заработной платы после повышения. По его словам, сумма "на руки" (без учета обязательных налогов и сборов) составляет 26 420 грн при нагрузке 31,5 часов.

"Это существенно отличается от прошлого года. Поэтому я благодарен всем, кто приложил к этому руку и сдержал обещание. Надеюсь, это не остановится только на учителях. И что будут поднимать зарплаты военным, врачам и другим важным профессиям", — написал Руслан Игоревич.

В то же время в комментариях украинцы отметили, что норма нагрузки педагога составляет 18 часов в неделю. То есть Руслан Цыганков работает на 1,75 ставки, благодаря чему может зарабатывать указанную сумму. Плюс она включает, скорее всего, не только должностной оклад, но и надбавки с доплатами.

Сколько зарабатывают учителя в Украине

Должностные оклады учителей определяются путем умножения коэффициента тарифного разряда по ЕТС на базовую ставку (3 470 грн). Плюс обязательно минимальные суммы повышают на 40%, согласно постановлению Кабинета Министров от 26.12.2025 №1749.

Инфографика о доходах учителей
Минимальные зарплаты учителей в Украине. Фото: Новини.LIVE

Поскольку педагогам присваивают 10-14 разряды по Единой тарифной сетке, можно точно рассчитать оклады по состоянию на март 2026 года. Они находятся на таком уровне (с повышением):

  • 10-11 ТР — от 8 841 грн;
  • 12 ТР — от 10 298,40 грн;
  • 13 ТР — от 11 027,80 грн;
  • 14 ТР — от 11 755,80 грн.

К этим суммам начисляют надбавки и доплаты, которые полагаются педагогическим работникам по закону. Как уточнил один из комментаторов в Threads, молодой учитель без достаточного стажа на ставке 0,75 (14 часов) может рассчитывать на выплату, едва достигающую 7 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинских педагогов есть время до 16 марта, чтобы подать заявку на участие в программе "Деньги ходят за учителем". Им выплатят по 1 500 грн на повышение квалификации и учебные курсы.

Также мы писали, что педагогические сотрудники могут самостоятельно повлиять на размер заработной платы. Доход учителей повышается после прохождения сертификации или получения профильного звания.

учителя блогеры доходы зарплата школа
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

