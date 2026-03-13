Вчитель Руслан Ігорович розсекретив свою зарплату — скільки отримує на руки

Вчитель Руслан Ігорович назвав розмір зарплати. Фото: ruslan.tsyhankov/Instagram, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні завжди гостро стояло питання оплати праці педагогів. Уряд ухвалив підняття посадових окладів вчителів з 1 січня 2026 року на 30%, однак деяким закладам середньої освіти довелося знизити надбавку за престижність для своїх працівників до мінімального рівня (5% замість 20-30%) через нестачу фінансування. Розмір своєї зарплати розсекретив популярний у соцмережах вчитель фізики та інформатики.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на допис Руслана Циганкова в Threads.

Яка зарплата в Руслана Ігоровича

Руслан Циганков, якого більшість українців знають як Руслана Ігоровича, набув популярності завдяки публікації в соціальних мережах розважальних і навчальних відеороликів. Він викладає фізику та інформатику в одній зі шкіл Києва, займається волонтерством. Влітку 2025 року отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня від президента Володимира Зеленського.

В дописі на власній сторінці у Threads Руслан Ігорович розсекретив розмір заробітної плати після підвищення. За його словами, сума "на руки" (без урахування обов’язкових податків і зборів) становить 26 420 грн при навантаженні 31,5 годин.

"Це суттєво відрізняється від минулого року. Тому я вдячний усім, хто доклав до цього руку і стримав обіцянку. Сподіваюсь, це не зупиниться тільки на вчителях. І що будуть піднімати зарплати військовим, лікарям та іншим важливим професіям", — написав Руслан Ігорович.

Водночас у коментарях українці зазначили, що норма навантаження педагога становить 18 годин на тиждень. Тобто Руслан Циганков працює на 1,75 ставки, завдяки чому може заробляти вказану суму. Плюс вона включає, швидше за все, не тільки посадовий оклад, а й надбавки з доплатами.

Скільки заробляють вчителі в Україні

Посадові оклади вчителів визначаються шляхом множення коефіцієнта тарифного розряду за ЄТС на базову ставку (3 470 грн). Плюс обов’язково мінімальні суми підвищують на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 26.12.2025 №1749.

Мінімальні зарплати вчителів в Україні. Фото: Новини.LIVE

Оскільки педагогам присвоюють 10-14 розряди за Єдиною тарифною сіткою, можна точно розрахувати оклади станом на березень 2026 року. Вони перебувають на такому рівні (з підвищенням):

10-11 ТР — від 8 841 грн;

12 ТР — від 10 298,40 грн;

13 ТР — від 11 027,80 грн;

14 ТР — від 11 755,80 грн.

До цих сум нараховують надбавки і доплати, які належать педагогічним працівникам за законом. Як уточнив один із коментаторів у Threads, молодий вчитель без достатнього стажу на ставці 0,75 (14 годин) може розраховувати на виплату, що ледве досягає 7 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українські педагоги мають час до 16 березня, аби подати заявку на участь у програмі "Гроші ходять за вчителем". Їм виплатять по 1 500 грн на підвищення кваліфікації та навчальні курси.

Також ми писали, що педагогічні працівники можуть самостійно вплинути на розмір заробітної плати. Дохід вчителів підвищується після проходження сертифікації чи отримання профільного звання.