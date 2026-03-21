Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Некоторые учителя могут рассчитывать на надбавку до 50% должностного оклада

Некоторые учителя могут рассчитывать на надбавку до 50% должностного оклада

Ua ru
Дата публикации 21 марта 2026 10:12
Некоторые учителя могут рассчитывать на надбавку до 50% должностного оклада
Учительница с ученицей возле школьной доски. Фото: УНИАН

Зарплаты педагогических сотрудников остаются на низком уровне, несмотря на повышение должностных окладов на 30% с 1 января 2026 года. Учителя получают надбавки, которые позволяют увеличить их доходы. Среди дополнительного денежного обеспечения — надбавка до 50%.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров №1298.

Надбавка 50% к окладу учителей

Согласно постановлению "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы", надбавка 50% устанавливается за сложность и напряженность в работе.

Дополнительные деньги выплачивают учителям за:

  • выполнение более сложных и ответственных обязанностей;
  • большой объем выполняемой работы, интенсивность;
  • качество и своевременность такой работы, творческий подход к ее выполнению.

Руководители заведений среднего образования принимают во внимание квалификацию педагога, его компетентность, ответственность и старательность, когда принимают решение о применении надбавки. Важно уточнить: размер дополнительного денежного обеспечения не обязательно будет максимальным (50%), это зависит от наличия свободных средств в бюджете.

Если учитель уже имеет доплаты за высокие достижения в труде и выполнение особо важной работы, то с учетом третьей — за сложность и напряженность — общий размер не должен превышать половину должностного оклада.

Какая минимальная зарплата с надбавкой 50%

Ранее мы рассказывали, что минимальный оклад педагогических сотрудников в марте 2026 года колеблется в диапазоне 8 841-11 755,80 грн. Это суммы с учетом обязательного повышения на 40% для учителей с 10-14 тарифными разрядами, но без надбавок.

Получается, если доплата за сложность и напряженность труда будет установлена на максимальном уровне 50%, то зарплаты вырастут до:

  • без категории — 13 261 грн;
  • вторая категория — 15 447 грн;
  • первая категория — 16 542 грн;
  • высшая категория — 17 634 грн.

Отдельно будут применены другие обязательные надбавки, например, за работу в неблагоприятных условиях и престижность труда. Указанные суммы уменьшатся на налоговую нагрузку (18% НДФЛ и 5% военного сбора), поэтому "на руки" учителя получат меньше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, один час работы педагога стоит минимум 55 грн. Если принимать во внимание только норму нагрузки, то за час урока учителю без категории платят ориентировочно 122 грн ("голый" должностной оклад).

Также мы писали, какую зарплату получает известный учитель-блогер Руслан Игоревич. Он признался в соцсети, что работает на 1,75 ставки, следовательно может рассчитывать на 26 000 грн при нагрузке 31,5 часов.

Частые вопросы

Кому из учителей в Украине могут присвоить педагогическое звание?

Учителя в Украине могут путем сертификации получить педагогическое звание "старший учитель" или "учитель-методист". Его присваивают работникам учебных заведений с высоким профессиональным уровнем и научными достижениями. Например, за внедрение инноваций в учебный процесс или разработку программы. За звание предусматривается надбавка к зарплате 10-15%.

Кому из учителей поднимут зарплаты в Украине?

Правительство запланировало повысить должностные оклады учителей на 20% с нового учебного года, то есть 1 сентября 2026-го. Нововведение коснется всех педагогов без исключений — сотрудников государственных и коммунальных учебных заведений: школ, детских садов, университетов, колледжей, учреждений внешкольного и профессионального образования в Украине.

учителя школы надбавки зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации