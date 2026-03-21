Некоторые учителя могут рассчитывать на надбавку до 50% должностного оклада

Учительница с ученицей возле школьной доски.

Зарплаты педагогических сотрудников остаются на низком уровне, несмотря на повышение должностных окладов на 30% с 1 января 2026 года. Учителя получают надбавки, которые позволяют увеличить их доходы. Среди дополнительного денежного обеспечения — надбавка до 50%.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров №1298.

Надбавка 50% к окладу учителей

Согласно постановлению "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы", надбавка 50% устанавливается за сложность и напряженность в работе.

Дополнительные деньги выплачивают учителям за:

выполнение более сложных и ответственных обязанностей;

большой объем выполняемой работы, интенсивность;

качество и своевременность такой работы, творческий подход к ее выполнению.

Руководители заведений среднего образования принимают во внимание квалификацию педагога, его компетентность, ответственность и старательность, когда принимают решение о применении надбавки. Важно уточнить: размер дополнительного денежного обеспечения не обязательно будет максимальным (50%), это зависит от наличия свободных средств в бюджете.

Если учитель уже имеет доплаты за высокие достижения в труде и выполнение особо важной работы, то с учетом третьей — за сложность и напряженность — общий размер не должен превышать половину должностного оклада.

Какая минимальная зарплата с надбавкой 50%

Ранее мы рассказывали, что минимальный оклад педагогических сотрудников в марте 2026 года колеблется в диапазоне 8 841-11 755,80 грн. Это суммы с учетом обязательного повышения на 40% для учителей с 10-14 тарифными разрядами, но без надбавок.

Получается, если доплата за сложность и напряженность труда будет установлена на максимальном уровне 50%, то зарплаты вырастут до:

без категории — 13 261 грн;

вторая категория — 15 447 грн;

первая категория — 16 542 грн;

высшая категория — 17 634 грн.

Отдельно будут применены другие обязательные надбавки, например, за работу в неблагоприятных условиях и престижность труда. Указанные суммы уменьшатся на налоговую нагрузку (18% НДФЛ и 5% военного сбора), поэтому "на руки" учителя получат меньше.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, один час работы педагога стоит минимум 55 грн. Если принимать во внимание только норму нагрузки, то за час урока учителю без категории платят ориентировочно 122 грн ("голый" должностной оклад).

Также мы писали, какую зарплату получает известный учитель-блогер Руслан Игоревич. Он признался в соцсети, что работает на 1,75 ставки, следовательно может рассчитывать на 26 000 грн при нагрузке 31,5 часов.

Частые вопросы

Кому из учителей в Украине могут присвоить педагогическое звание?

Учителя в Украине могут путем сертификации получить педагогическое звание "старший учитель" или "учитель-методист". Его присваивают работникам учебных заведений с высоким профессиональным уровнем и научными достижениями. Например, за внедрение инноваций в учебный процесс или разработку программы. За звание предусматривается надбавка к зарплате 10-15%.

Кому из учителей поднимут зарплаты в Украине?

Правительство запланировало повысить должностные оклады учителей на 20% с нового учебного года, то есть 1 сентября 2026-го. Нововведение коснется всех педагогов без исключений — сотрудников государственных и коммунальных учебных заведений: школ, детских садов, университетов, колледжей, учреждений внешкольного и профессионального образования в Украине.