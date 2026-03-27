Зарплаты учителей в апреле 2026: минимальные суммы по ЕТС и с надбавками

В Украине давно ведутся дискуссии о справедливой оплате работы учителей. С 1 января 2026 года Кабинет Министров принял повышение должностных окладов педагогов. Не помешает узнать, какой минимальный доход предусмотрен сотрудникам в школах по состоянию на апрель.

Должностные оклады по ЕТС

Минимальный уровень денежного обеспечения учителя — это должностной оклад по Единой тарифной сетке. Она содержит 25 разрядов, которые присваивают бюджетникам в зависимости от профессии и должности. Доходы педагогических сотрудников определяются коэффициентами 10-14 тарифных разрядов (ТР), согласно приказу МОН № 557.

Украинцы могут легко узнать минимальный доход по ЕТС. Формула проста: умножить коэффициент своего ТР на базовую ставку, которая в 2026 году равна 3 470 грн. Мы подсчитали суммы для учителей разных категорий, которые будут действительны в апреле:

без категории — от 6 315 грн;

вторая категория — от 7 356 грн;

первая категория — от 7 877 грн;

высшая категория — от 8 397 грн.

Минимальные оклады по ЕТС подлежат перерасчету, поскольку Кабинет Министров предусмотрел для педагогов несколько обязательных доплат и надбавок.

Сколько получат учителя в апреле 2026

Существует несколько обязательных повышений, гарантированных государством. Должностные оклады по Единой тарифной сетке дополнительно должны включать:

надбавку за престижность труда — не менее 5%;

доплату за работу в неблагоприятных условиях — от 2 000 грн/мес.;

повышение на 40%.

Постановление КМУ от 26.12.2025 № 1749 обязывает автоматически увеличивать оклады педагогических работников на 40%. С учетом всех доплат минимальная зарплата учителя в апреле 2026 года должна находиться на таком уровне:

10-11 ТР — от 11 883 грн;

12 ТР — от 13 413 грн;

13 ТР — от 14 179 грн;

14 ТР — от 14 943 грн.

Стоит понимать, что это суммы до выплаты обязательных налогов и сборов. После начисления 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора доходы будут уменьшены почти на четверть (23%). Однако многим сотрудникам положены другие надбавки, повышающие зарплаты еще на тысячи гривен.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые учителя могут рассчитывать на надбавку до 50% должностного оклада. Ее получают за сложность и напряженность в работе. Однако размер не обязательно будет равен 50%, это зависит от решения директора школы.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие доплаты могут рассчитывать учителя в горных населенных пунктах. Существует специальная надбавка в размере 25%. Это государственная гарантия, касающаяся работы в особых условиях.

Частые вопросы

Какой отпуск в учителей в Украине?

Согласно статье 6 закона "Об отпусках", продолжительность ежегодного оплачиваемого отдыха педагогических работников ограничивается 56 календарными днями. Обычно учителя берут отпуск во время летних каникул, хотя есть возможность уйти на отдых во время учебного года при необходимости. В отдельных случаях предусматривается дополнительный социальный отпуск (например, воспитание двух детей до 15 лет).

Как надбавка за выслугу лет учителям в Украине?

Надбавка за выслугу лет является обязательной в Украине, однако ее назначают при наличии конкретного стажа. Педагогические сотрудники могут рассчитывать на надбавку в размере 10%, если имеют стаж более трех лет, 20% — более 10 лет, 30% — более 20 лет. Научный и педагогический стаж считают отдельно, поскольку в научный еще включается обучение в аспирантуре/докторантуре, однако эта деятельность не считается педагогическим стажем.