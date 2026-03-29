Деяким вчителям в Україні можуть призначити надбавку 20% до зарплати

Педагоги в Україні можуть розраховувати на підвищення заробітної плати. Додатково існують надбавки для вчителів, які застосовують в обов'язковому порядку чи залежно від індивідуальних обставин. Деякі працівники у закладах освіти можуть розраховувати на доплату до посадового окладу 20%.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів № 1391.

Надбавка для вчителя до 20%

Перелік доплат до посадового окладу педагогів доволі широкий і включає як обов'язкові, так ситуативні підвищення. Наприклад, дохід може зрости на 20% (граничний розмір) для працівників закладів освіти з досвідом професійної діяльності щонайменше п’ять років, які виконують обов'язки педагога-наставника за рішенням керівника школи.

Йдеться про навчання нових спеціалістів-інтернів протягом першого року їх перебування на посаді. Загалом педагогічна інтернатура — це обов'язкова форма післядипломної освіти, яка передбачає супровід молодого вчителя більш досвідченим колегою.

Це дозволяє швидше адаптуватися до професії, вивчити специфіку діяльності на практиці і сформувати певний рівень майстерності. Важливо, щоб педагог-наставник мав досвід за такою самою спеціальністю або спорідненою предметною спеціалізацією.

За умови присвоєння вчителю 14 тарифного розряду за ЄТС, надбавки за престижність праці 5% і доплати за наставництво 20%, його мінімальний посадовий оклад зросте майже до 15 000 грн. Після відрахування обов'язкових податків і збори "на руки" залишиться близько 11 300 грн.

Що буде з зарплатами вчителів у квітні 2026

Раніше ми розповідали, що доходи педагогічних працівників за Єдиною тарифною сіткою повинні підвищуватися на 40%, згідно з постановою уряду № 1749. Ми підрахували мінімальні посадові оклади для вчителів 10-14 розрядів. Результат станом на квітень 2026 року буде таким:

10-11 ТР — від 11 883 грн;

12 ТР — від 13 413 грн;

13 ТР — від 14 179 грн;

14 ТР — від 14 943 грн.

Це суми до вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. "На руки" вчителі отримують менше, однак доходи можуть зрости за рахунок кількох надбавок.

Раніше Новини.LIVE писали, що одна година роботи вчителя мінімально коштує 55 грн. Цей розрахунок справедливий при повному місячному навантаженні обсягом 160 годин. Якщо рахувати тільки педагогічне навантаження (18 годин на тиждень), то мінімальна оплата за годину уроку досягне 122 грн.

Також Новини.LIVE розповідали про три головні фінансові нововведення для українців у квітні 2026 року. По-перше, планується індексація пенсій для працюючих пенсіонерів. По-друге, у працівників позашкільної освіти можуть зрости зарплати. По-третє, НБУ оновив правила звітування для фінансових компаній, ломбардів, страховиків і кредитних спілок.