Некоторым учителям в Украине могут назначить надбавку 20% к зарплате

Педагоги в Украине могут рассчитывать на повышение заработной платы. Дополнительно существуют надбавки для учителей, которые применяют в обязательном порядке или в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Некоторые сотрудники в учебных заведениях могут рассчитывать на доплату к должностному окладу 20%.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на постановление Кабинета Министров № 1391.

Надбавка для учителя до 20%

Перечень доплат к должностному окладу педагогов довольно широкий и включает как обязательные, так ситуативные повышения. Например, доход может вырасти на 20% (предельный размер) для работников учебных заведений с опытом профессиональной деятельности не менее пяти лет, которые выполняют обязанности педагога-наставника по решению руководителя школы.

Речь идет об обучении новых специалистов-интернов в течение первого года их пребывания в должности. В целом педагогическая интернатура — это обязательная форма последипломного образования, предусматривающая сопровождение молодого учителя более опытным коллегой.

Это позволяет быстрее адаптироваться к профессии, изучить специфику деятельности на практике и сформировать определенный уровень мастерства. Важно, чтобы педагог-наставник имел опыт по такой же специальности или родственной предметной специализации.

При условии присвоения учителю 14 тарифного разряда по ЕТС, надбавки за престижность труда 5% и доплаты за наставничество 20%, его минимальный должностной оклад вырастет почти до 15 000 грн. После отчисления обязательных налогов и сборы "на руки" останется около 11 300 грн.

Что будет с зарплатами учителей в апреле 2026

Ранее мы рассказывали, что доходы педагогических сотрудников по Единой тарифной сетке должны повышаться на 40%, согласно постановлению правительства № 1749. Мы подсчитали минимальные должностные оклады для учителей 10-14 разрядов. Результат по состоянию на апрель 2026 года будет таким:

10-11 ТР — от 11 883 грн;

12 ТР — от 13 413 грн;

13 ТР — от 14 179 грн;

14 ТР — от 14 943 грн.

Это суммы до вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. "На руки" учителя получают меньше, однако доходы могут вырасти за счет нескольких надбавок.

Ранее Новини.LIVE писали, что один час работы учителя минимально стоит 55 грн. Этот расчет справедлив при полной месячной нагрузке объемом 160 часов. Если считать только педагогическую нагрузку (18 часов в неделю), то минимальная оплата за час урока достигнет 122 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали о трех главных финансовых нововведениях для украинцев в апреле 2026 года. Во-первых, планируется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Во-вторых, у работников внешкольного образования могут вырасти зарплаты. В-третьих, НБУ обновил правила отчетности для финансовых компаний, ломбардов, страховщиков и кредитных союзов.