Три главных финансовых нововведения для украинцев в апреле 2026 года

Украинские гривны в конверте. Фото: Новини.LIVE

Апрель 2026 года принесет нашим гражданам много финансовых нововведений. Изменения будут касаться зарплат во внешкольном образовании, отчетности для небанковских учреждений и пенсий в Украине. Не помешает узнать, к чему готовиться с первого числа второго месяца весны.

Индексация пенсий с 1 апреля

Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает индексацию денежного обеспечения работающих пенсионеров с 1 апреля без дополнительного обращения. Это коснется граждан Украины, для которых с момента последнего перерасчета или назначения выплат прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

Размер повышения не нормирован и зависит от страхового стажа, набранного человеком за указанный период. В то же время показатель средней зарплаты, который учитывали при предыдущем начислении средств, остается без изменений.

Обычно перерасчет касается более 600 000 человек, которые после выхода на пенсию по возрасту продолжают вести профессиональную деятельность и увеличивать свой страховой стаж.

Зарплаты во внешкольном образовании

12 апреля 2026 года вступит в силу закон "О внесении изменения в статью 22 Закона Украины "О внешкольном образовании" относительно оплаты труда работников учреждений внешкольного образования". Он предусматривает право учредителям государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования устанавливать:

должностные оклады;

надбавки;

доплаты;

денежные вознаграждения.

Новые суммы смогут превышать размеры, которые определил Кабинет Министров в постановлениях или нормативно-правовых актах. Это поможет улучшить финансовое обеспечение работников заведений внешкольного образования и повысить для них социальные гарантии.

Новые требования к отчетности финучреждений

НБУ обновил правила отчетности для участников рынка небанковских финансовых услуг. Они утверждены постановлением № 153 и вступят в силу с 1 апреля 2026 года. Изменения коснутся отчетности кредитных союзов, страховых и финансовых компаний, а также ломбардов. Нововведения включают:

переход с квартального представления отдельных файлов на месячный, и с годового на квартальный — для страховщиков;

введение двух новых файлов — для страховщиков;

введение двух новых файлов — для финансовых компаний и ломбардов;

изменения в отдельных файлах относительно перечня, названия показателей, справочников, метрик, параметров, неклассифицированных реквизитов показателей;

обновленную периодичность представления шести файлов — для кредитных союзов;

изменение срока представления семи файлов — для небанковских финансовых групп.

Указанные нововведения стали необходимыми для приведения требований в соответствие с другими нормативно-правовыми актами Национального банка Украины.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали со ссылкой на Государственный бюджет, что минимальная зарплата в апреле останется на текущем уровне. Гражданам будут начислять не менее 8 647 грн. Однако после уплаты налогов и сборов "на руки" люди получат лишь 6 659 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали со ссылкой на Финское ведомство социального обеспечения, что Финляндия планирует выплачивать украинским пенсионерам средства на уровне с местными. Однако нужно выполнить определенные условия. В частности прожить на территории страны около трех лет.