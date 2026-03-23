Минималка в Украине: какая сумма дойдет до работников в апреле

Человек достает деньги из кошелька.

Минимальная заработная плата — это установленный законом самый низкий уровень оплаты труда за простую, неквалифицированную работу. Она может считаться как за месяц, так и почасово. Именно эту сумму работодатель имеет право официально платить работнику. Если же зарплата ниже — это уже нарушение законодательства.

О том, какую сумму получат украинцы с минимальной зарплатой в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 8 закона "О Госбюджете Украины на 2026 год".

Каким будет размер минимальной зарплаты в Украине в апреле

В апреле 2026 года в Украине будут действовать те же показатели минимальной зарплаты, что и с начала года. Согласно статье 31 закона "Об оплате труда", работодатель не может платить меньше установленного государством минимума за полностью отработанный месяц или часовую норму. Официально в апреле минималка будет составлять:

52 грн за час;

8 647 грн в месяц.

Но есть важный нюанс: чтобы получить минималку, работник должен отработать полную норму времени — 40 часов в неделю, то есть по 8 часов ежедневно при стандартном пятидневном графике.

Сколько фактически получат работники на минималке в апреле

Однако не стоит забывать, что приведенные выше значения — это сумма до налогообложения. После обязательных отчислений работник получает меньше:

5% военного сбора — 432 грн;

18% налога на доходы физических лиц — 1 556 грн.

В результате "на руки" получается примерно 6 659 грн. Кроме дохода работников, минималка влияет и на другие выплаты украинцев.

Как изменились больничные и декретные выплаты в Украине

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата выросла до 8 647 грн. Это напрямую повлияло на расчет страховых выплат в случае временной потери трудоспособности.

В частности, для людей, которые имеют страховой стаж менее 6 месяцев за последний год, действуют определенные ограничения:

пособие по беременности и родам — не более суммы, рассчитанной из двойной минималки;

больничные считаются с зарплаты, с которой уплачивались взносы, но не выше уровня, определенного с минимальной зарплаты.

Поэтому установлены следующие максимальные выплаты за один календарный день:

больничные — 284,07 грн;

декретные — 568,13 грн.

Несмотря на это, выплаты в связи с беременностью и родами не могут быть ниже суммы, рассчитанной из минимальной зарплаты. То есть минимум — это те же 284,07 грн в день (для страховых случаев, начавшихся с 1 января 2026 года).

Вместе с ростом минимальной зарплаты увеличился и максимальный размер базы для начисления единого социального взноса (ЕСВ). С начала 2026 года он составляет 172 940 грн. Это повлияло и на верхний предел выплат. Теперь максимальное пособие за один день (как для больничных, так и для декретных) — может достигать 5 681,34 грн.

Частые вопросы

Когда в Украине поднимут минимальную зарплату?

Как правило, в Украине размер минимальной зарплаты ежегодно устанавливает правительство, учитывая экономическую ситуацию в стране. В 2026 году ее повысили с 8 000 до 8 647 гривен. Вырастет ли минималка в 2027 станет известно, когда власти будут формировать бюджет на следующий год.

Кто получает минимальную зарплату в Украине?

Минималку в Украине (с 1 января 2026 года это 8 647 грн в месяц) обычно получают люди, которые выполняют простую работу, не требующую специальных знаний или навыков. Это, например, уборщики, дворники, почтальоны, разнорабочие, младший персонал, а также некоторые работники бюджетной сферы.