Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімалка в Україні: яка сума дійде до працівників у квітні

Мінімалка в Україні: яка сума дійде до працівників у квітні

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 10:19
Мінімалка в Україні: яка сума дійде до працівників у квітні
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом найнижчий рівень оплати праці за просту, некваліфіковану роботу. Вона може рахуватися як за місяць, так і погодинно. Саме цю суму роботодавець має право офіційно платити працівнику. Якщо ж зарплата нижча — це вже порушення законодавства.

Про те, яку суму отримають українці з мінімальною зарплатою у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на статтю 8 закону "Про Держбюджет України на 2026 рік".

Яким буде розмір мінімальної зарплати в Україні у квітні

У квітні 2026 року в Україні діятимуть ті ж показники мінімальної зарплати, що й із початку року. Відповідно до статті 31 закону "Про оплату праці", роботодавець не може платити менше встановленого державою мінімуму за повністю відпрацьований місяць або годинну норму. Офіційно у квітні мінімалка становитиме:

  • 52 грн за годину;
  • 8 647 грн на місяць.

Але є важливий нюанс: щоб отримати мінімалку, працівник має відпрацювати повну норму часу — 40 годин на тиждень, тобто по 8 годин щодня при стандартному п’ятиденному графіку.

Скільки фактично отримають працівники на мінімалці у квітні

Однак не варто забувати, що наведені вище значення — це сума до оподаткування. Після обов’язкових відрахувань працівник отримує менше:

  • 5% військового збору — 432 грн;
  • 18% податку на доходи фізичних осіб — 1 556 грн.

У результаті "на руки" виходить приблизно 6 659 грн. Окрім доходу працівників, мінімалка впливає й на інші виплати українців.

Як змінились лікарняні та декретні виплати в Україні

В Пенсійному фонді України зазначають, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросла до 8 647 грн. Це напряму вплинуло на розрахунок страхових виплат у разі тимчасової втрати працездатності.

Зокрема, для людей, які мають страховий стаж менше ніж 6 місяців за останній рік, діють певні обмеження:

  • допомога по вагітності та пологах — не більше суми, розрахованої з подвійної мінімалки;
  • лікарняні рахуються із зарплати, з якої сплачувалися внески, але не вище рівня, визначеного з мінімальної зарплати.

Через це встановлені такі максимальні виплати за один календарний день:

  • лікарняні — 284,07 грн;
  • декретні — 568,13 грн.

Попри це, виплати у зв’язку з вагітністю та пологами не можуть бути нижчими за суму, розраховану з мінімальної зарплати. Тобто мінімум — це ті ж 284,07 грн на день (для страхових випадків, що почалися з 1 січня 2026 року).

Разом зі зростанням мінімальної зарплати збільшився і максимальний розмір бази для нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ). З початку 2026 року він становить 172 940 грн. Це вплинуло і на верхню межу виплат. Тепер максимальна допомога за один день (як для лікарняних, так і для декретних) — може сягати 5 681,34 грн.

Раніше ми писали, що в Україні з 1 січня 2026 року таки підняли зарплати вчителям — оклади збільшили приблизно на 30%. Тож цікаво підрахувати, скільки зараз виходить за одну годину уроку при повному навантаженні станом на березень 2026-го.

Також ми розповідали, що у 2026 році в багатьох європейських країнах теж підросла мінімалка. Це важливо для українців, які працюють за кордоном. Наприклад, у Польщі та Німеччині, де наших громадян найбільше, також підняли мінімальні зарплати.

Часті запитання

Коли в Україні піднімуть мінімальну зарплату?

Як правило, в Україні розмір мінімальної зарплати щороку встановлює уряд з огляду на економічну ситуацію в країні. У 2026 році її підвищили з 8 000 до 8 647 гривень. Чи зросте мінімалка у 2027 стане відомо, коли влада формуватиме бюджет на наступний рік.

Хто отримує мінімальну зарплату в Україні?

Мінімалку в Україні (з 1 січня 2026 року це 8 647 грн на місяць) зазвичай отримують люди, які виконують просту роботу, що не потребує спеціальних знань чи навичок. Це, наприклад, прибиральники, двірники, листоноші, різноробочі, молодший персонал, а також деякі працівники бюджетної сфери.

зарплати виплати робота мінімальна зарплата заробіток
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації