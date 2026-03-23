Мінімалка в Україні: яка сума дійде до працівників у квітні

Людина дістає гроші з гаманця.

Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом найнижчий рівень оплати праці за просту, некваліфіковану роботу. Вона може рахуватися як за місяць, так і погодинно. Саме цю суму роботодавець має право офіційно платити працівнику. Якщо ж зарплата нижча — це вже порушення законодавства.

Про те, яку суму отримають українці з мінімальною зарплатою у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на статтю 8 закону "Про Держбюджет України на 2026 рік".

Яким буде розмір мінімальної зарплати в Україні у квітні

У квітні 2026 року в Україні діятимуть ті ж показники мінімальної зарплати, що й із початку року. Відповідно до статті 31 закону "Про оплату праці", роботодавець не може платити менше встановленого державою мінімуму за повністю відпрацьований місяць або годинну норму. Офіційно у квітні мінімалка становитиме:

52 грн за годину;

8 647 грн на місяць.

Але є важливий нюанс: щоб отримати мінімалку, працівник має відпрацювати повну норму часу — 40 годин на тиждень, тобто по 8 годин щодня при стандартному п’ятиденному графіку.

Скільки фактично отримають працівники на мінімалці у квітні

Однак не варто забувати, що наведені вище значення — це сума до оподаткування. Після обов’язкових відрахувань працівник отримує менше:

5% військового збору — 432 грн;

18% податку на доходи фізичних осіб — 1 556 грн.

У результаті "на руки" виходить приблизно 6 659 грн. Окрім доходу працівників, мінімалка впливає й на інші виплати українців.

Як змінились лікарняні та декретні виплати в Україні

В Пенсійному фонді України зазначають, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата зросла до 8 647 грн. Це напряму вплинуло на розрахунок страхових виплат у разі тимчасової втрати працездатності.

Зокрема, для людей, які мають страховий стаж менше ніж 6 місяців за останній рік, діють певні обмеження:

допомога по вагітності та пологах — не більше суми, розрахованої з подвійної мінімалки;

лікарняні рахуються із зарплати, з якої сплачувалися внески, але не вище рівня, визначеного з мінімальної зарплати.

Через це встановлені такі максимальні виплати за один календарний день:

лікарняні — 284,07 грн;

декретні — 568,13 грн.

Попри це, виплати у зв’язку з вагітністю та пологами не можуть бути нижчими за суму, розраховану з мінімальної зарплати. Тобто мінімум — це ті ж 284,07 грн на день (для страхових випадків, що почалися з 1 січня 2026 року).

Разом зі зростанням мінімальної зарплати збільшився і максимальний розмір бази для нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ). З початку 2026 року він становить 172 940 грн. Це вплинуло і на верхню межу виплат. Тепер максимальна допомога за один день (як для лікарняних, так і для декретних) — може сягати 5 681,34 грн.

Часті запитання

Коли в Україні піднімуть мінімальну зарплату?

Як правило, в Україні розмір мінімальної зарплати щороку встановлює уряд з огляду на економічну ситуацію в країні. У 2026 році її підвищили з 8 000 до 8 647 гривень. Чи зросте мінімалка у 2027 стане відомо, коли влада формуватиме бюджет на наступний рік.

Хто отримує мінімальну зарплату в Україні?

Мінімалку в Україні (з 1 січня 2026 року це 8 647 грн на місяць) зазвичай отримують люди, які виконують просту роботу, що не потребує спеціальних знань чи навичок. Це, наприклад, прибиральники, двірники, листоноші, різноробочі, молодший персонал, а також деякі працівники бюджетної сфери.