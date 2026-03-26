Три головні фінансові нововведення для українців у квітні 2026 року

Українські гривні у конверті.

Квітень 2026 року принесе нашим громадянам багато фінансових нововведень. Зміни будуть стосуватися зарплат у позашкільній освіті, звітності для небанківських установ і пенсій в Україні. Не завадить дізнатися, до чого готуватися з першого числа другого місяця весни.

Індексація пенсій з 1 квітня

Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає індексацію грошового забезпечення працюючих пенсіонерів з 1 квітня без додаткового звернення осіб. Це торкнеться громадян України, для яких з моменту останнього перерахунку чи призначення виплат минуло щонайменше 24 місяці станом на 1 березня 2026 року.

Розмір підвищення не нормований і залежить від страхового стажу, набраного людиною за вказаний період. Водночас показник середньої зарплати, який враховували під час попереднього нарахування коштів, залишається без змін.

Зазвичай перерахунок торкається понад 600 000 осіб, які після виходу на пенсію за віком продовжують вести професійну діяльність і збільшувати свій страховий стаж.

Зарплати у позашкільній освіті

12 квітня 2026 року набуде чинності закон "Про внесення зміни до статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" щодо оплати праці працівників закладів позашкільної освіти". Він передбачає надання права засновникам державних і комунальних закладів позашкільної освіти встановлювати:

посадові оклади;

надбавки;

доплати;

грошові винагороди тощо.

Нові суми зможуть перевищувати розміри, які визначив Кабінет Міністрів у постановах або нормативно-правових актах. Це допоможе покращити фінансове забезпечення працівників закладів позашкільної освіти і підвищити для них соціальні гарантії.

Нові вимоги до звітності фінустанов

НБУ оновив правила звітування для учасників ринку небанківських фінансових послуг. Вони затверджені постановою № 153 і наберуть чинності з 1 квітня 2026 року. Зміни торкнуться звітності кредитних спілок, страхових і фінансових компаній, а також ломбардів. Нововведення включають:

перехід із квартального подання окремих файлів на місячний, і з річного на квартальний — для страховиків;

запровадження двох нових файлів — для страховиків;

запровадження двох нових файлів — для фінансових компаній та ломбардів;

зміни в окремих файлах щодо переліку, назви показників, довідників, метрик, параметрів, некласифікованих реквізитів показників;

оновлену періодичність подання шести файлів — для кредитних спілок;

зміну строку подання семи файлів — для небанківських фінансових груп.

Вказані нововведення стали необхідними для приведення вимог у відповідність до інших нормативно-правових актів Національного банку України.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали з посиланням на Державний бюджет, що мінімальна зарплата у квітні залишиться на поточному рівні. Громадянам будуть нараховувати щонайменше 8 647 грн. Однак після сплати податків і зборів "на руки" люди отримають лише 6 659 грн.

Також Новини.LIVE розповідали з посиланням на Фінське відомство соціального забезпечення, що Фінляндія планує виплачувати українським пенсіонерам кошти на рівні з місцевими. Однак потрібно виконати певні умови. Зокрема прожити на території країни близько трьох років.