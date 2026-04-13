Зарплаты учителей в апреле: какие надбавки предусмотрены каждому педагогу в Украине

В Украине пересмотрели зарплаты учителей с 1 января 2026 года. Денежное обеспечение педагогических сотрудников увеличилось на 30%, а государственные гарантии, то есть обязательные надбавки, не отменили. Стоит узнать, какие доплаты обязательно назначают всем учителям по состоянию на апрель.

Повышение зарплаты учителей

Кабинет Министров принял постановление № 1749, которое установило обязательное повышение должностных окладов всех педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных учебных заведений в Украине на 40% с 1 января 2026 года. При этом предыдущую надбавку 10% отменили, то есть общее увеличение денежного обеспечения составляет 30%.

Например, оклад учителя без категории по Единой тарифной сетке находится на уровне 6 315 грн, а с учетом обязательного повышения сумма составляет 8 841 грн. Это выплата до вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Обязательные надбавки и доплаты

Большинство гарантированных государством надбавок учителям являются ситуативными, то есть их назначают в зависимости от индивидуальных обстоятельств. Однако можно выделить две доплаты, предусмотренные для каждого учителя в Украине. Речь идет о:

надбавке за престижность труда (постановление КМУ № 373) — от 5% до 30%;

доплате за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ № 1286) — минимум 2 000 грн/мес.

Денежная доплата варьируется и увеличивается в зависимости от педагогической нагрузки. Плюс для сотрудников в прифронтовых регионах предусмотрели надбавку не менее 4 000 грн/мес. С такими государственными гарантиями зарплата педагогов в Украине может достигать 15 000 грн до вычета налогов и сборов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые учителя в Украине могут рассчитывать на надбавку до 20% должностного оклада. Ее назначают по решению руководителя учебного заведения на основании выполнения педагогом дополнительных обязанностей. Речь идет о наставничестве — обучении молодых интернов на новом рабочем месте в течение одного года.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит час работы учителя в апреле 2026 года. Если принимать во внимание 18 часов педагогической нагрузки в неделю, то час урока стоит государству минимум 122 грн. А если речь о полной 40-часовой нагрузке, то сотрудник зарабатывает от 55 грн/час.