Мінімальна зарплата вчителя без стажу: яку суму отримає "на руки" у квітні

Вчителька біля учениці у класі проводить урок.

В Україні давно тривають дискусії щодо оплати роботи вчителя. Молоді педагогічні працівники без стажу можуть розраховувати на мізерні посадові оклади. Суми збільшуються за рахунок надбавок та обов'язкових доплат, однак залишаються відносно невеликими після вирахування податків.

скільки отримують молоді вчителі в Україні "на руки".

Мінімальні посадові оклади вчителя

Зарплати працівників у школах обчислюють на основі Єдиної тарифної сітки. Згідно з наказом МОН № 557, педагогам без категорії, тобто спеціалістам і молодим спеціалістам, присвоюють 10 або 11 тарифний розряд (ТР).

Щоб дізнатися свій посадовий оклад за ЄТС у 2026 році, необхідно помножити базову ставку 3 470 грн на коефіцієнт свого ТР. Плюс обов'язково необхідно підвищити суму на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів №1749.

Ми обрахували мінімальні доходи вчителів без категорії у квітні. Суми перебувають на такому рівні:

10 тарифний розряд — 8 841 грн;

11 тарифний розряд — 9 570,40 грн.

З мінімальною надбавкою 5% за престижність праці і доплатою 2 000 грн за роботу в несприятливих умовах доходи молодих педагогічних працівників збільшуються до 11 883-12 649 грн.

Скільки отримують вчителі "на руки"

Зі своєї зарплати українці сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору — загалом 23% від отриманої суми. Віднявши від посадових окладів вчителів 23%, отримаємо виплати на рівні 9 149-9 739 грн. Саме стільки заробляють фахівці у школах без достатнього стажу.

Звісно, в окремих випадках можливе застосування конкретних надбавок. Наприклад, за роботу в гірській місцевості, виконання складних і напружених посадових обов'язків, ведення інклюзивного класу, перевірку письмових робіт, класне керівництво, наставництво, обслуговування комп'ютерної техніки тощо.

Проте більшість існуючих надбавок навряд чи будуть доступні працівникам, які тільки оформили трудовий договір.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі вчителі можуть розраховувати на надбавку до посадового окладу в розмірі 50%. Стільки виплачують за складність та напруженість у роботі, тобто за виконання важких обов'язків та інтенсивність праці.

Також ми писали, кому з педагогів встановлюють надбавку 25% до зарплати. На додаткові гроші можуть розраховувати українці, які викладають у гірських населених пунктах. Цей статус надається територіальним громадам і селищам.