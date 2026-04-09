Минимальная зарплата учителя без стажа: какую сумму получит "на руки" в апреле

Учительница возле ученицы в классе проводит урок.

В Украине давно длятся дискуссии об оплате работы учителя. Молодые педагогические сотрудники без стажа могут рассчитывать на мизерные должностные оклады. Суммы увеличиваются за счет надбавок и обязательных доплат, однако остаются относительно небольшими после вычета налогов.

Минимальные должностные оклады учителя

Зарплаты сотрудников в школах вычисляют на основе Единой тарифной сетки. Согласно приказу МОН № 557, педагогам без категории, то есть специалистам и молодым специалистам, присваивают 10 или 11 тарифный разряд (ТР).

Чтобы узнать свой должностной оклад по ЕТС в 2026 году, необходимо умножить базовую ставку 3 470 грн на коэффициент своего ТР. Плюс обязательно необходимо повысить сумму на 40%, согласно постановлению Кабинета Министров № 1749.

Мы обсчитали минимальные доходы учителей без категории в апреле. Суммы находятся на таком уровне:

10 тарифный разряд — 8 841 грн;

11 тарифный разряд — 9 570,40 грн.

С минимальной надбавкой 5% за престижность труда и доплатой 2 000 грн за работу в неблагоприятных условиях доходы молодых педагогических сотрудников увеличиваются до 11 883-12 649 грн.

Сколько получают учителя "на руки"

Со своей зарплаты украинцы платят 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — всего 23% от полученной суммы. Отняв от должностных окладов учителей 23%, получим выплаты на уровне 9 149-9 739 грн. Именно столько зарабатывают специалисты в школах без достаточного стажа.

Конечно, в отдельных случаях возможно применение конкретных надбавок. Например, за работу в горной местности, выполнение сложных и напряженных должностных обязанностей, ведение инклюзивного класса, проверку письменных работ, классное руководство, наставничество, обслуживание компьютерной техники и т. п.

Однако большинство существующих надбавок вряд ли будут доступны работникам, которые только оформили трудовой договор.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые учителя могут рассчитывать на надбавку к должностному окладу в размере 50%. Столько выплачивают за сложность и напряженность в работе, то есть за выполнение тяжелых обязанностей и интенсивность труда.

Также мы писали, кому из педагогов устанавливают надбавку 25% к зарплате. На дополнительные деньги могут рассчитывать украинцы, которые преподают в горных населенных пунктах. Этот статус предоставляется территориальным общинам и поселкам.