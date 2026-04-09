Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зарплата учителя без стажа: сколько получает молодой педагог "на руки"

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 14:10
Минимальная зарплата учителя без стажа: какую сумму получит "на руки" в апреле
Учительница возле ученицы в классе проводит урок. Фото: УНИАН

В Украине давно длятся дискуссии об оплате работы учителя. Молодые педагогические сотрудники без стажа могут рассчитывать на мизерные должностные оклады. Суммы увеличиваются за счет надбавок и обязательных доплат, однако остаются относительно небольшими после вычета налогов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько получают молодые учителя в Украине "на руки".

Минимальные должностные оклады учителя

Зарплаты сотрудников в школах вычисляют на основе Единой тарифной сетки. Согласно приказу МОН № 557, педагогам без категории, то есть специалистам и молодым специалистам, присваивают 10 или 11 тарифный разряд (ТР).

Чтобы узнать свой должностной оклад по ЕТС в 2026 году, необходимо умножить базовую ставку 3 470 грн на коэффициент своего ТР. Плюс обязательно необходимо повысить сумму на 40%, согласно постановлению Кабинета Министров № 1749.

Мы обсчитали минимальные доходы учителей без категории в апреле. Суммы находятся на таком уровне:

  • 10 тарифный разряд — 8 841 грн;
  • 11 тарифный разряд — 9 570,40 грн.

С минимальной надбавкой 5% за престижность труда и доплатой 2 000 грн за работу в неблагоприятных условиях доходы молодых педагогических сотрудников увеличиваются до 11 883-12 649 грн.

Сколько получают учителя "на руки"

Со своей зарплаты украинцы платят 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора — всего 23% от полученной суммы. Отняв от должностных окладов учителей 23%, получим выплаты на уровне 9 149-9 739 грн. Именно столько зарабатывают специалисты в школах без достаточного стажа.

Конечно, в отдельных случаях возможно применение конкретных надбавок. Например, за работу в горной местности, выполнение сложных и напряженных должностных обязанностей, ведение инклюзивного класса, проверку письменных работ, классное руководство, наставничество, обслуживание компьютерной техники и т. п.

Однако большинство существующих надбавок вряд ли будут доступны работникам, которые только оформили трудовой договор.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые учителя могут рассчитывать на надбавку к должностному окладу в размере 50%. Столько выплачивают за сложность и напряженность в работе, то есть за выполнение тяжелых обязанностей и интенсивность труда.

Также мы писали, кому из педагогов устанавливают надбавку 25% к зарплате. На дополнительные деньги могут рассчитывать украинцы, которые преподают в горных населенных пунктах. Этот статус предоставляется территориальным общинам и поселкам.

зарплаты учителя школа надбавки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации