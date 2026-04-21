Видео

Главная Экономика Минимальная и средняя зарплата директора школы: суммы в апреле 2026 года

Минимальная и средняя зарплата директора школы: суммы в апреле 2026 года

Дата публикации 21 апреля 2026 15:05
Зарплата директора школы: на какие минимальные и средние суммы может рассчитывать
Купюры гривны в конверте. Фото: Новини.LIVE

В Украине повысили зарплаты учителей на 30% с 1 января 2026 года. Нововведение коснулось и директоров учреждений среднего образования, следовательно их минимальные и средние доходы выросли. Не помешает узнать, на какие суммы могут рассчитывать руководители школ в апреле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько в среднем зарабатывают директора школ в Украине.

Минимальная зарплата по ЕТС

Чтобы узнать минимальный должностной оклад директора школы, необходимо умножить коэффициент его тарифного разряда по ЕТС на базовую ставку, которая в 2026 году равна 3 470 грн. Руководящая должность предусматривает присвоение высокого ТР — от 14 до 18, согласно приказу МОН № 557.

Отдельно учитывается обязательное повышение суммы на 40% по постановлению Кабинета Министров № 1749 и доплата за работу в неблагоприятных условиях в размере не менее 2 000 грн/мес. (зависит от педагогической нагрузки).

Без присвоения надбавки за престижность труда (от 5% до 30%), выслугу лет (от 10% до 30%), почетное звание, сертификацию и т.д., директор школы может рассчитывать на такие минимальные должностные оклады по состоянию на апрель 2026 года:

Читайте также:
  • 14 ТР — от 13 755 грн;
  • 15 ТР — от 14 534 грн;
  • 16 ТР — от 15 553 грн;
  • 17 ТР — от 16 574 грн;
  • 18 ТР — от 17 595 грн.

Отметим, это доходы до вычета обязательных налогов и сборов. Речь идет об уплате 18% НДФЛ и 5% военного сбора, то есть "на руки" директора учреждений среднего образования получают на 23% меньше, чем предусмотрено расчетами.

Средняя зарплата директора школы

Денежное обеспечение руководителя школы обычно ощутимо отличается от минимально допустимой суммы. Во-первых, учитывается большое количество надбавок и доплат. Во-вторых, доходы варьируются в зависимости от места работы, населенного пункта, местного финансирования, подчинения (государственная или частная школа) и т.д.

Минимальная и средняя зарплата директора школы: суммы в апреле 2026 года - фото 1
Динамика средней зарплаты директора школы в Украине. Фото: скриншот

Согласно данным специализированного кадрового портала Work.ua, средняя заработная плата директора школы в апреле 2026 года находится на уровне 30 000 грн. Эту сумму рассчитали на основе информации в нескольких десятках открытых вакансий. Что интересно, в январе показатель составлял 37 00 грн, а уже в феврале опустился до 28 500 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько минимально заработает учитель начальных классов за апрель 2026 года. Должностной оклад по Единой тарифной сетке начинается от 8 800 грн. Однако существует надбавка за классное руководство, размер которой составляет 20%.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие суммы может получить педагог без стажа "на руки". Учителям-новичкам присваивают 10 или 11 тарифный разряд. Поэтому минимальная зарплата с учетом обязательных надбавок начинается от 11 880 грн до уплаты налогов.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
