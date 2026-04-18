Зарплата вчителя початкових класів: який мінімальний дохід отримає за квітень

В Україні підняли зарплати вчителів на 30%, згідно з постановою Кабінету Міністрів. А завдяки додатковим надбавкам педагогічні працівники можуть отримувати доволі високі посадові оклади. Ми порахували мінімальні доходи вчителів початкових класів станом на квітень 2026 року.

Посадовий оклад вчителів

Мінімальний дохід педагогічних працівників визначається за Єдиною тарифною сіткою. Кожному вчителю присвоюють коефіцієнт залежно від тарифного розряду (ТР). Згідно з наказом МОН № 557, у школі можна розраховувати на 10-14 ТР.

Щоб дізнатися посадовий оклад за ЄТС, необхідно помножити коефіцієнт на базову ставку, яка у 2026 році дорівнює 3 470 грн. Плюс обов’язково необхідно підвищити суму на 40%, оскільки це передбачено постановою уряду № 1749.

Ми розрахували мінімальну зарплату вчителів у квітні:

10 ТР — від 8 841 грн;

11 ТР — від 9 570 грн;

12 ТР — від 10 298 грн;

13 ТР — від 11 027 грн;

14 ТР — від 11 755 грн.

Однак ці суми не остаточні, адже працівникам у закладах освіти належать надбавки і доплати, передбачені законом України.

Яка зарплата у вчителя початкових класів

За класне керівництво встановлюється надбавка у розмірі 20% посадового окладу, згідно з наказом МОН № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти". Також існує доплата за роботу в несприятливих умовах (постанова КМУ № 1286) — від 2 000 грн/міс. залежно від педагогічного навантаження.

Окремо враховується надбавка за престижність праці (мінімум 5%), яку неможливо скасувати. Її максимальний розмір може доходити до 30%, відповідне рішення ухвалює керівництво закладу освіти. Враховуючи ці підвищення, мінімальний дохід вчителя 1-4 класів у квітні перебуває на такому рівні:

10 ТР — від 13 651 грн;

11 ТР — від 14 563 грн;

12 ТР — від 15 473 грн;

13 ТР — від 16 384 грн;

14 ТР — від 17 294 грн.

Це суми до вирахування обов’язкових податків і зборів. "На руки" педагогічні працівники отримають менше, оскільки повинні віддати в державний бюджет 18% ПДФО та 5% військового збору з доходу.

Що ще варто знати українцям

Також Новини.LIVE розповідали, що зарплати вчителів у 91,9% громад України зросли щонайменше на 30%. Однак зміни відбулися нерівномірно через нестачу фінансування. Виплати сильно залежать від розподілу місцевих бюджетів.