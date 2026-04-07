Підвищення зарплат вчителів у 2026 році: де найбільші та найменші доплати за престижність праці

Зарплати вчителів в Україні суттєво підросли — але не всюди однаково. У більшості громад (91,9%) педагоги почали отримувати щонайменше на 30% більше. Йдеться про зарплату разом з усіма надбавками, які платять із місцевих бюджетів.

Про те, як змінились зарплати українських вчителів у 2026 році та чому виплати відрізняються залежно від регіону, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на голову освітнього комітету парламенту Сергія Бабака.

Як змінились доплати вчителів у 2026 році

Дослідження охопило 1463 громади й базується на виплатах за січень-лютий 2026 року. Воно показало, як на практиці працює надбавка за "престижність" професії вчителя. Порівняно з 2025 роком:

у 40,5% громад надбавки підвищили;

у 51,4% — залишили без змін;

у 7,3% — урізали;

ще 0,8% громад взагалі їх не платять (переважно це прифронтові або окуповані території).

Тобто загалом ситуація позитивна, але не ідеальна. У частині громад зростання зарплат було меншим за 30%.

Як відрізняється розмір надбавки у різних регіонах

Також виявилась велика різниця між громадами. 30% надбавки мають лише 14,1% громад, а ще 7,5% — платять 25–30%. При цьому в багатьох випадках суми значно скромніші:

майже третина громад дає 20–25%,

інші — ще менше, аж до мінімальних 5%.

Окрема проблема — 106 громад, де надбавки навіть зменшили. Місцева влада пояснює це браком грошей. Але, за словами Бабака, часто справа не лише у фінансах, а в тому, як ними розпоряджаються.

Наприклад, є громади з малими школами або класами, де мало учнів — і це "з’їдає" бюджет. Через це грошей на доплати вчителям не вистачає.

Цікаво, що в 9 із тих громад, де надбавки урізали, насправді були вільні кошти (до 1,8 млн грн). Тобто там цілком могли або підняти виплати до максимуму, або хоча б суттєво їх збільшити.

Загалом, каже Бабак, в Україні фактично склалася нерівна система: в одних громадах вчителів реально стимулюють доплатами, а в інших — платять по мінімуму або навіть скорочують.

"Як бачимо, на зараз, у нас фактично сформувалися різні розміри оплати праці педагогічних працівників на рівні територіальних громад. У частині громад надбавка за престижність виконує свою стимулюючу функцію, тоді як в інших її розмір залишається мінімальним або навіть зменшується", — підкреслює голова освітнього комітету.

У підсумку це створює різні умови роботи для педагогів і не дуже узгоджується з курсом держави на підвищення престижу професії вчителя.

