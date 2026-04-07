Повышение зарплат учителей в 2026 году: где самые большие и самые маленькие доплаты за престижность труда

Надбавки для учителей отличаются в разных громадах.

Зарплаты учителей в Украине существенно подросли — но не везде одинаково. В большинстве общин (91,9%) педагоги начали получать минимум на 30% больше. Речь идет о зарплате вместе со всеми надбавками, которые платят из местных бюджетов.

О том, как изменились зарплаты украинских учителей в 2026 году и почему выплаты отличаются в зависимости от региона, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на председателя образовательного комитета парламента Сергея Бабака.

Как изменились доплаты учителей в 2026 году

Исследование охватило 1463 общины и базируется на выплатах за январь-февраль 2026 года. Оно показало, как на практике работает надбавка за "престижность" профессии учителя. По сравнению с 2025 годом:

в 40,5% общин надбавки повысили;

в 51,4% — оставили без изменений;

в 7,3% — урезали;

еще 0,8% громад вообще их не платят (в основном это прифронтовые или оккупированные территории).

То есть в целом ситуация положительная, но не идеальная. В части громад рост зарплат был меньше 30%.

Как отличается размер надбавки в разных регионах

Также оказалась большая разница между общинами. 30% надбавки имеют только 14,1% общин, а еще 7,5% — платят 25-30%. При этом во многих случаях суммы значительно скромнее:

Читайте также:

почти треть громад дает 20-25%,

другие — еще меньше, вплоть до минимальных 5%.

Отдельная проблема — 106 громад, где надбавки даже уменьшили. Местные власти объясняют это нехваткой денег. Но, по словам Бабака, часто дело не только в финансах, а в том, как ими распоряжаются.

Например, есть общины с малыми школами или классами, где мало учеников — и это "съедает" бюджет. Из-за этого денег на доплаты учителям не хватает.

Интересно, что в 9 из тех громад, где надбавки урезали, на самом деле были свободные средства (до 1,8 млн грн). То есть там вполне могли или поднять выплаты до максимума, или хотя бы существенно их увеличить.

В целом, говорит Бабак, в Украине фактически сложилась неравная система: в одних общинах учителей реально стимулируют доплатами, а в других — платят по минимуму или даже сокращают.

"Как видим, на сейчас, у нас фактически сформировались разные размеры оплаты труда педагогических работников на уровне территориальных общин. В части громад надбавка за престижность выполняет свою стимулирующую функцию, тогда как в других ее размер остается минимальным или даже уменьшается", — подчеркивает глава образовательного комитета.

В итоге это создает разные условия работы для педагогов и не очень согласуется с курсом государства на повышение престижа профессии учителя.

Ранее Новини.LIVE писали, что учителя в Украине теперь могут получать большую зарплату. К тому же существуют различные надбавки — некоторые обязательные, а некоторые зависят от личных обстоятельств. Некоторые педагоги могут получить до 20% доплаты к окладу.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 января 2026 года зарплаты учителей выросли: вместо обязательного повышения на 10% теперь начисляют 40% к должностному окладу. При этом все предыдущие доплаты остались.