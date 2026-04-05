Зарплаты учителей достигли нового уровня: сколько получат "на руки" в апреле

Купюры номиналом 500 грн в руках.

В Украине подняли размер зарплаты педагогических сотрудников с 1 января 2026 года. Вместо обязательного повышения на 10% установили 40% надбавки к должностному окладу. При этом никакие доплаты не были отменены. Не помешает узнать, что происходит с доходами учителей в апреле.

на какие минимальные оклады могут рассчитывать педагоги.

Должностные оклады без надбавок

Минимальные суммы дохода работников бюджетной сферы исчисляют по Единой тарифной сетке — унифицированной таблице разрядов и коэффициентов. Учителям присваивают 10-14 тарифный разряд (ТР), согласно приказу МОН № 557. Должностные оклады определяют по простой формуле: базовую ставку 1 ТР (3 470 грн) надо умножить на коэффициент.

Получается, без учета обязательного повышения и надбавок зарплаты педагогов в апреле 2026 года будут находиться на таких уровнях:

без категории — от 6 315 грн;

вторая категория — от 7 356 грн;

первая категория — от 7 877 грн;

высшая категория — от 8 397 грн.

Минимальные должностные оклады учителей в Украине. Фото: Новини.LIVE

Сколько получают учителя "на руки"

Государство гарантирует педагогическим сотрудникам обязательные доплаты к должностному окладу, независимо от стажа, должности, учебного заведения и нагрузки. Речь идет о повышении на 40% (постановление КМУ № 1749), надбавке за престижность труда (от 5% до 30%) и доплате за работу в неблагоприятных условиях (от 2 000 грн/мес.).

Если все учесть, то минимальные выплаты учителям вырастут до 11 883-14 943 грн для работников от 10 до 14 тарифного разряда. В то же время украинцы не получают такие суммы "на руки", ведь должны заплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Поэтому представители 10 ТР могут рассчитывать как минимум на 9 149 грн в апреле, 11 ТР — на 9 739 грн, 12 ТР — на 10 328 грн, 13 ТР — на 10 917 грн, 14 ТР — на 11 506 грн. Но с учетом других индивидуальных надбавок и доплат суммы часто доходят до 15 000-20 000 грн "на руки" в среднем.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым учителям поднимают должностной оклад на 20% (предельный размер) по решению руководителя школы. Причина — выполнение дополнительных обязанностей, в частности наставничество. Речь идет об обучении новых специалистов-интернов в течение одного года.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит один час работы учителя в 2026 году. Если брать только педагогическую нагрузку (18 часов в неделю), то получается минимум 122 грн. А при полной 40-часовой нагрузке педагоги могут рассчитывать на 55 грн/час.