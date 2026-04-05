Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Минимальная зарплата учителя в апреле 2026: суммы для педагогов "на руки"

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 15:10
Зарплаты учителей достигли нового уровня: сколько получат "на руки" в апреле
Купюры номиналом 500 грн в руках. Фото: НБУ/Flickr

В Украине подняли размер зарплаты педагогических сотрудников с 1 января 2026 года. Вместо обязательного повышения на 10% установили 40% надбавки к должностному окладу. При этом никакие доплаты не были отменены. Не помешает узнать, что происходит с доходами учителей в апреле.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какие минимальные оклады могут рассчитывать педагоги.

Должностные оклады без надбавок

Минимальные суммы дохода работников бюджетной сферы исчисляют по Единой тарифной сетке — унифицированной таблице разрядов и коэффициентов. Учителям присваивают 10-14 тарифный разряд (ТР), согласно приказу МОН № 557. Должностные оклады определяют по простой формуле: базовую ставку 1 ТР (3 470 грн) надо умножить на коэффициент.

Получается, без учета обязательного повышения и надбавок зарплаты педагогов в апреле 2026 года будут находиться на таких уровнях:

  • без категории — от 6 315 грн;
  • вторая категория — от 7 356 грн;
  • первая категория — от 7 877 грн;
  • высшая категория — от 8 397 грн.
Зарплаты учителей
Минимальные должностные оклады учителей в Украине. Фото: Новини.LIVE

Сколько получают учителя "на руки"

Государство гарантирует педагогическим сотрудникам обязательные доплаты к должностному окладу, независимо от стажа, должности, учебного заведения и нагрузки. Речь идет о повышении на 40% (постановление КМУ № 1749), надбавке за престижность труда (от 5% до 30%) и доплате за работу в неблагоприятных условиях (от 2 000 грн/мес.).

Если все учесть, то минимальные выплаты учителям вырастут до 11 883-14 943 грн для работников от 10 до 14 тарифного разряда. В то же время украинцы не получают такие суммы "на руки", ведь должны заплатить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Поэтому представители 10 ТР могут рассчитывать как минимум на 9 149 грн в апреле, 11 ТР — на 9 739 грн, 12 ТР — на 10 328 грн, 13 ТР — на 10 917 грн, 14 ТР — на 11 506 грн. Но с учетом других индивидуальных надбавок и доплат суммы часто доходят до 15 000-20 000 грн "на руки" в среднем.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторым учителям поднимают должностной оклад на 20% (предельный размер) по решению руководителя школы. Причина — выполнение дополнительных обязанностей, в частности наставничество. Речь идет об обучении новых специалистов-интернов в течение одного года.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит один час работы учителя в 2026 году. Если брать только педагогическую нагрузку (18 часов в неделю), то получается минимум 122 грн. А при полной 40-часовой нагрузке педагоги могут рассчитывать на 55 грн/час.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации