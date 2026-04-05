Зарплати вчителів досягли нового рівня: скільки отримають "на руки" у квітні

Мінімальна зарплата вчителя у квітні 2026: суми для педагогів "на руки"
В Україні підняли розмір зарплати педагогічних працівників з 1 січня 2026 року. Замість обов’язкового підвищення на 10% встановили 40% надбавки до посадового окладу. Водночас жодні доплати не були скасовані. Не завадить дізнатися, що відбувається з доходами вчителів у квітні.
Сайт Новини.LIVE розповідає, на які мінімальні оклади можуть розраховувати педагоги.
Посадові оклади без надбавок
Мінімальні суми доходу працівників бюджетної сфери обчислюють за Єдиною тарифною сіткою — уніфікованою таблицею розрядів і коефіцієнтів. Вчителям присвоюють 10-14 тарифний розряд (ТР), згідно з наказом МОН № 557. Посадові оклади визначають за простою формулою: базову ставку 1 ТР (3 470 грн) треба помножити на коефіцієнт.
Виходить, без урахування обов’язкового підвищення і надбавок зарплати педагогів у квітні 2026 року перебуватимуть на таких рівнях:
- без категорії — від 6 315 грн;
- друга категорія — від 7 356 грн;
- перша категорія — від 7 877 грн;
- вища категорія — від 8 397 грн.
Скільки отримують вчителі "на руки"
Держава гарантує педагогічним працівникам обов’язкові доплати до посадового окладу, незалежно від стажу, посади, закладу освіти і навантаження. Йдеться про підвищення на 40% (постанова КМУ № 1749), надбавку за престижність праці (від 5% до 30%) та доплату за роботу в несприятливих умовах (від 2 000 грн/міс.).
Якщо все врахувати, то мінімальні виплати вчителям виростуть до 11 883-14 943 грн для працівників від 10 до 14 тарифного розряду. Водночас українці не отримують такі суми "на руки", бо повинні заплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.
Тому представники 10 ТР можуть розраховувати щонайменше на 9 149 грн у квітні, 11 ТР — на 9 739 грн, 12 ТР — на 10 328 грн, 13 ТР — на 10 917 грн, 14 ТР — на 11 506 грн. Але з урахуванням інших індивідуальних надбавок і доплат суми часто доходять до 15 000-20 000 грн "на руки" в середньому.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, що деяким вчителям піднімають посадовий оклад на 20% (граничний розмір) за рішенням керівника школи. Причина — виконання додаткових обов’язків, зокрема наставництво. Йдеться про навчання нових спеціалістів-інтернів протягом одного року.
Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує одна година роботи вчителя у 2026 році. Якщо брати лише педагогічне навантаження (18 годин на тиждень), то виходить мінімум 122 грн. А при повному 40-годинному навантажені педагоги можуть розраховувати на 55 грн/год.
