Зарплата учителя начальных классов: какой минимальный доход получит за апрель

Зарплата учителя начальных классов в Украине.

В Украине подняли зарплаты учителей на 30%, согласно постановлению Кабинета Министров. А благодаря дополнительным надбавкам педагогические сотрудники могут получать довольно высокие должностные оклады. Мы посчитали минимальные доходы учителей начальных классов по состоянию на апрель 2026 года.

Должностной оклад учителей

Минимальный доход педагогических работников определяется по Единой тарифной сетке. Каждому учителю присваивают коэффициент в зависимости от тарифного разряда (ТР). Согласно приказу МОН № 557, в школе можно рассчитывать на 10-14 ТР.

Чтобы узнать должностной оклад по ЕТС, необходимо умножить коэффициент на базовую ставку, которая в 2026 году равна 3 470 грн. Плюс обязательно необходимо повысить сумму на 40%, поскольку это предусмотрено постановлением правительства № 1749.

Мы рассчитали минимальную зарплату учителей в апреле:

Читайте также:

10 ТР — от 8 841 грн;

11 ТР — от 9 570 грн;

12 ТР — от 10 298 грн;

13 ТР — от 11 027 грн;

14 ТР — от 11 755 грн.

Однако эти суммы не окончательные, ведь сотрудникам в учебных заведениях положены надбавки и доплаты, предусмотренные законом Украины.

Какая зарплата в учителя начальных классов

За классное руководство устанавливается надбавка в размере 20% должностного оклада, согласно приказу МОН № 102 "Об утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования". Также существует доплата за работу в неблагоприятных условиях (постановление КМУ № 1286) — от 2 000 грн/мес. в зависимости от педагогической нагрузки.

Отдельно учитывается надбавка за престижность труда (минимум 5%), которую невозможно отменить. Ее максимальный размер может доходить до 30%, соответствующее решение принимает руководство учебного заведения. Учитывая эти повышения, минимальный доход учителя 1-4 классов в апреле находится на таком уровне:

10 ТР — от 13 651 грн;

11 ТР — от 14 563 грн;

12 ТР — от 15 473 грн;

13 ТР — от 16 384 грн;

14 ТР — от 17 294 грн.

Это суммы до вычета обязательных налогов и сборов. "На руки" педагогические сотрудники получат меньше, поскольку должны отдать в государственный бюджет 18% НДФЛ и 5% военного сбора с дохода.

Также Новини.LIVE рассказывали, что зарплаты учителей в 91,9% общин Украины выросли минимум на 30%. Однако изменения произошли неравномерно из-за недостатка финансирования. Выплаты сильно зависят от распределения местных бюджетов.