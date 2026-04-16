Головна Економіка Зарплати у Німеччині: мінімальні та середні суми після сплати податків

Дата публікації: 16 квітня 2026 19:10
Мінімальна та середня зарплата в Німеччині після сплати податків: реальні суми у 2026 році
Людина рахує євро. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році зарплати в Німеччині, як і очікувалось, трохи зросли. Це пов’язано з поступовим зростанням економіки та змінами на ринку праці. Для багатьох працівників, зокрема й українців, умови роботи покращились після чергового підвищення мінімальної зарплати на початку 2026 року.

Про те, на яку мінімальну та середню зарплату можуть орієнтуватися працівники в Німеччині у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Якою буде мінімальна зарплата в Німеччині у травні 2026 року

На сайті Федерального уряду Німеччини зазначається, що з 1 січня 2026 року мінімальна оплата праці в країні становить 13,90 євро за годину (приблизно 715 грн). Якщо працювати стандартні 40 годин на тиждень, це приблизно:

  • 2 418 євро брутто на місяць (майже 124,5 тис. грн);
  • близько 1 650-1 850 євро "на руки" (приблизно 84 925-95 219 грн).

Мінімальну зарплату в Німеччині ввели ще у 2015 році, і з того часу її регулярно переглядають. 

Динаміка росту мінімальної зарплати в Німеччині. Фото: Скриншот

У деяких сферах, як-от будівництво чи транспорт, платять більше завдяки колективним договорам.

На яку середню зарплату можуть очікувати працівники в Німеччині у 2026 році

За даними сервісу для пошуку роботи "Mobiletator", у середньому працівники в Німеччині у 2026 році можуть заробляти близько 4 450 євро брутто на місяць (приблизно 229 тис. грн). Після податків і внесків це десь 2 700-3 100 євро (орієнтовно від 139 тис. грн до 159,5 тис. грн). На рівень зарплати впливають:

  • регіон;
  • професія;
  • досвід і кваліфікація.

Загалом економіка країни залишається стабільною. Безробіття тут невисоке — близько 5%, а попит на фахівців, особливо у технологіях і логістиці, тільки зростає. Зарплати також сильно відрізняються залежно від регіону:

  • Берлін — 4 200-4 600 євро.
  • Північний Рейн-Вестфалія — близько 4 450 євро.
  • Баварія та Баден-Вюртемберг — 4 800-5 200 євро.
  • Схід країни (Саксонія, Тюрингія) — 3 400-3 800 євро.

Традиційно на заході платять більше, ніж на сході. А великі міста, такі як Мюнхен, Франкфурт чи Гамбург — приваблюють високими зарплатами та можливостями кар’єрного росту.

Яку частину доходу в Німеччині "з’їдають" податки

Податки в Німеччині доволі високі, але вони покривають медицину, пенсії та соціальні гарантії. Із зарплати віднімають:

  • податок на доходи — від 14% до 45%;
  • соціальні внески — приблизно 20-22%;
  • церковний податок (якщо є) — 8-9% від податку.

Податкова система тут прогресивна. Хто заробляє більше — платить більше. Наприклад:

  • із 3 000 євро брутто — виходить приблизно 1 950 євро чистими;
  • із 4 450 євро брутто — людина отримає "на руки" близько 2 359 євро;
  • із 5 500 євро брутто — чистий заробіток становитиме приблизно 2 530 євро.

Держава також передбачила низку пільг. Зокрема, частину витрат (на навчання, роботу чи переїзд) можна врахувати й трохи зменшити податки.

Раніше Новини.LIVE писали, що наразі у Німеччині перебуває багато українських біженців. Нещодавно держава продовжила дію тимчасового захисту для наших громадян. Він буде чинний до 4 березня 2027 року.

Також Новини.LIVE розповідали, що на кордоні з Німеччиною в іноземців, у тому числі українців, можуть попросити показати, що є достатньо грошей на поїздку. Мінімум — приблизно 45 євро на день. Тобто на тиждень треба мати десь 315 євро. Гроші можуть бути як готівкою, так і на картці, але потрібно показати офіційну виписку з банку.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
