Як довго Німеччина надаватиме тимчасовий захист для українців: новий термін

Німеччина — це одна з держав, де наразі перебуває найбільше біженців з України. Нещодавно в країні продовжили 24 розділ Закону про перебування українців. Тепер тимчасовий захист для наших громадян діятиме до 4 березня 2027 року.

На скільки продовжили тимчасовий захист для українців в Німеччині

Нещодавно термін дії 24-го параграфу Закону про перебування українців продовжили автоматично. Цей розділ регулює надання тимчасового захисту громадянам України, змушеним залишити країну через війну.

Тепер українці можуть почуватися трохи впевненіше — статус буде чинним до 2027 року. Це означає:

Правила для новоприбулих: українці, які вперше в’їжджають до Німеччини, все ще можуть робити це без візи чи спеціальних дозволів, якщо це їхній перший перетин кордону. Автоматичне продовження статусу: якщо ви вже маєте дозвіл на перебування за цим параграфом, нових заяв подавати не потрібно. Статус продовжується автоматично. Документи підтвердження: підтвердження перебування, ймовірно, залишиться у вигляді листа А4. Але деякі федеральні землі можуть запровадити пластикові картки замість паперових документів. Остаточне рішення ще обговорюється.

Чи варто міняти тип дозволу на проживання

Щодо зміни типу дозволу на проживання, тут усе залежить від ваших планів. Якщо ви плануєте залишитися в Німеччині надовго, можна подумати про інші типи дозволів на проживання — робочий, студентський або для підприємців. Це особливо важливо для тих, хто хоче інтегруватися та згодом отримати громадянство.

Для тих, хто хоче залишатися лише тимчасово, змінювати статус не обов’язково. 24-й параграф дозволяє без додаткових умов:

навчатися;

проживати;

працювати;

отримувати соціальні виплати.

Продовження дії 24-го параграфу до 2027 року — важливий крок для стабільності українців у Німеччині. Закон не лише гарантує право на перебування, але й відкриває можливості для соціальної інтеграції. Однак варто стежити за актуальними змінами, особливо щодо оформлення документів.

