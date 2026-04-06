Риболовля в Німеччині: обмеження та необхідні дозволи у 2026 році

Німеччина давно приваблює українців високими зарплатами та стабільністю. Але разом із цим тут доводиться звикати до чітких правил. Навіть така, здавалося б, проста справа, як риболовля, у цій країні має свої правила та жорсткі обмеження.

Про те, чи можна порибалити в Німеччині та що для цього потрібно у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал "Ukrainian in Germany".

Що потрібно, щоб легально рибалити в Німеччині у 2026 році

Якщо в Україні багато хто звик діяти спонтанно — взяв вудку, наживку й поїхав на найближче озеро чи річку — то в Німеччині так не вийде. Там рибалка — це не лише відпочинок, а й процес, який потрібно офіційно оформити.

Щоб просто посидіти з вудкою біля водойми, доведеться підготуватися. Ось базовий список того, що потрібно:

пройти спеціальні курси;

скласти іспит;

отримати посвідчення рибалки;

оформити дозвіл на вилов;

заплатити рибальський збір;

придбати окрему картку для конкретної водойми.

Ці правила однакові як для місцевих жителів, так і для іноземців. Хоча для туристів є деякі послаблення, але без документів усе одно не обійтися.

Як отримати ліцензію на риболовлю в Німеччині

Процес починається з навчання. На курсах розповідають не лише про саму риболовлю, а й про:

місцеві закони;

захист природи;

особливості водойм;

види риб і їхню біологію;

правильне поводження з уловом.

Після навчання — іспит. У деяких регіонах його можна скласти навіть онлайн. Якщо все пройшло успішно, видають сертифікат, із яким вже можна звернутися до місцевої влади за посвідченням рибалки.

Також потрібно буде оплатити щорічний збір, розмір якого відрізняється залежно від федеральної землі.

Що таке рибальська карта та як її отримати в Німеччині

Навіть із посвідченням йти рибалити ще зарано. Для кожної водойми потрібна окрема картка — своєрідний "квиток" на риболовлю саме в цьому місці.

Її видає власник або орендар водойми. А вони в Німеччині можуть бути як державними, так і приватними. Деякі річки навіть передані рибальським клубам. Картки бувають 4 типів:

на день;

на тиждень;

на місяць;

на весь рік.

Орендарі їх часто продають через асоціації рибалок. Для дітей і членів клубів як правило діють знижки.

