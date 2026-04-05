Риболовля у квітні: що потрібно взяти з собою, щоб не отримати штраф у 2026 році

В Україні рибалити можна майже цілий рік, але є важливий виняток — період нересту. Саме в цей час рибу активно охороняють, щоб вона могла нормально розмножуватися і відновлювати популяцію. На більшості водойм України нерестова заборона стартувала 1 квітня та триватиме до 30 червня.

Про те, які обмеження для рибалок діють під час нересту та який розмір штрафів за порушення цих вимог у 2026 році.

Які обмеження для рибалок в Україні діють протягом усього року

У звичайний час ловити рибу дозволено у водоймах загального користування — це річки, озера та водосховища. Жодних спеціальних дозволів не потрібно, головне — дотримуватися правил.

Зокрема є чіткі обмеження по вилову. За день можна впіймати до 3 кг риби плюс ще одну — якщо вона більша за мінімально дозволений розмір. Після нересту рибалки можуть використовувати до 7 гачків, що зручно для лову хижої риби — наприклад, щуки чи судака.

Що змінилось після початку нересту в Україні

У Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм нагадують, що весняно-літній нерест — це період, коли риба особливо вразлива. Зазвичай обмеження діють із початку квітня до кінця червня, але дати різняться залежно від водойми. У цей час діють суворі правила:

ловити можна лише з берега;

рибалити з човнів заборонено;

нерестові ділянки — під повною забороною;

дозволена одна вудка або спінінг максимум із двома гачками.

Що потрібно взяти з собою для безпечної риболовлі під час нересту

Щоб не отримати штраф, рибалки повинні мати з собою інструменти, для вимірювання ваги й довжини улову. Добова норма при цьому не змінюється — ті ж 3 кг плюс одна більша рибина.

Щоб не нашкодити природі, встановлені мінімальні розміри риби, яку можна забирати. Наприклад:

сом — від 80 см;

щука — від 50 см;

судак — від 42 см;

синець — від 22 см;

білизна — від 30 см;

лин і рибець — від 20 см;

головень і чехоня — від 24 см.

Меншу рибу потрібно обов’язково відпускати назад у воду.

Які штрафи загрожують порушникам у 2026 році

За даними Державної екологічної інспекції України, для порушників правил передбачена відповідальність:

адміністративна — попередження або штраф від 34 до 170 грн;

серйозні порушення (наприклад, електровудки чи вибухівка) — від 340 до 680 грн із конфіскацією;

кримінальна — якщо шкода значна: штраф до 3 400 грн або навіть обмеження волі до трьох років.

Окремо доведеться компенсувати збитки рибному господарству. Наприклад, за одного незаконно виловленого сома доведеться заплатити 5 117 грн, за сазана — 3 706 грн, судака — 3 587 грн, щуку — 3 468 грн, окуня — 3 162 грн, а за плітку чи краснопірку — по 1 564 грн за кожну.

