Нерест в Україні: правила, штрафи та строки для кожної області у 2026 році

Нерестова заборона на вилов риби в Україні.

З 1 квітня 2026 року в Україні починає діяти традиційна весняно-літня заборона на вилов риби. Це роблять для того, щоб риба могла спокійно розмножуватися та природно відновлюватися. Однак конкретні строки нерестової заборони можуть відрізнятися в різних областях та навіть в окремих водоймах.

Про те, коли на українських водоймах розпочнеться нерест та який штраф загрожує рибалкам у цей період, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Строки нерестової заборони на водоймах України у 2026 році

Рибалкам варто знати, що на Дніпровському водосховищі обмеження почнуть працювати з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському, Дністровському та Печенізькому водосховищах, а також у річках Дніпро і Десна — з 10 квітня.







Точні дати залежать від конкретної водойми, тож краще заздалегідь перевірити додаток 3 до Правил любительського рибальства.

Що заборонено робити після початку нерестової заборони в Україні

Під час заборони рибалити можна лише з берега, поза нерестовищами та тільки гачковими снастями (не більше двох гачків на одну людину) або спінінгом з однією штучною приманкою. Повні списки місць, де можна чи не можна ловити, є у додатках до наказів територіальних підрозділів Держрибагентства.

Також у цей час забороняється:

підводне полювання;

промисловий вилов риби;

рух будь-яких транспортних засобів та моторних човнів (крім суднових шляхів та служб рибоохорони).

"Під час нересту риба через зосередження на процесі розмноження є дуже вразливою і потребує захисту. Наше спільне завдання – забезпечити їй максимальний спокій. Тому закликаю рибалок відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися встановлених обмежень", — закликає Голова Держрибагентства Ігор Клименок.

Які штрафи загрожують українцям за порушення обмежень

У Київському рибоохоронному патрулі нагадують, що за порушення передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, а також обов’язкове відшкодування збитків рибному господарству. Особливо суворо карають, якщо:

ловити у нерестовищах;

використовувати заборонені снасті;

виловлювати рідкісні види з Червоної книги.

У таких випадках, згідно з 249 статтею Кримінального кодексу України, штраф може сягати від 17 000 до 85 000 грн, а за серйозні порушення можливе обмеження чи позбавлення волі до 3 років із конфіскацією всього добутого.

За менш серйозні порушення штрафи — від 34 до 680 грн плюс компенсація збитків (ч. 3 або ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Тож рибалкам радять не ризикувати та дати рибі спокій під час нересту.

