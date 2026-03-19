Головна Економіка Нерест в Україні 2026: правила для звичайних та орендованих водойм

Нерест в Україні 2026: правила для звичайних та орендованих водойм

Дата публікації: 19 березня 2026 13:06
Нерест в Україні 2026: правила для звичайних та орендованих водойм
Люди рибалять з берега. Фото: УНІАН

В Україні наближається період нерестової заборони на вилов риби, який у більшості регіонів розпочнеться з 1 квітня. Як пояснюють у Держрибагентстві, це щорічне обмеження має критичне значення для відновлення популяцій водних біоресурсів. Однак на орендованих водоймах правила відрізняються.

Про те, коли в Україні розпочинаються нерестові обмеження на вилов риби та чи поширюються вони на орендовані водойми, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Коли в Україні стартує нерестова заборона на вилов риби

Період нересту є ключовим для розмноження риби. У цей час вона виходить на мілководдя та відкладає ікру, стаючи особливо вразливою до вилову. Саме тому держава тимчасово обмежує рибальство, щоб забезпечити відновлення запасів водних ресурсів.

У Державному агентстві меліорації та рибного господарства України розповіли, що нерест триває близько двох місяців, адже різні види риб розмножуються при різній температурі води. Залежно від типу водойм, заборона діє:

  • на річках — до 20 травня;
  • на водосховищах — з 1 квітня до 10 червня;
  • у придаткових водах (затоки, стариці тощо) — до 30 червня.

Точні дати та межі нерестовищ визначаються окремо для кожного регіону.

Чи можна рибалити на орендованих ставках під час нересту в Україні 

Якщо орендований ставок належить до об’єктів аквакультури і риба в ньому є приватною власністю, власник має право самостійно встановлювати правила. Це означає, що:

  • правила можуть відрізнятися від загальнодержавних;
  • остаточне рішення про можливість риболовлі приймає орендар або власник;
  • риболовля на таких водоймах може бути дозволена навіть у період нересту.

"Щодо встановлення термінів нерестової заборони, то вона стосується промислового лову водних біоресурсів на водоймах загальнодержавного значення, та не стосується орендованих водних об’єктів, на яких орендар здійснює господарську діяльність з вирощування об’єктів аквакультури", — зазначають в Київському рибоохоронному патрулі.

Які обмеження діють на решті водойм під час нересту в Україні

Повної заборони на любительське рибальство немає, але діють суворі обмеження:

  • ловити можна лише з берега поза межами нерестовищ;
  • дозволено не більше двох гачків на одну особу (або одна/дві вудки у межах цього ліміту, чи спінінг з приманкою).

Рибалки також повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а також засоби для вимірювання ваги й довжини риби. За порушення правил загрожують штрафи чи більш суворе покарання.

Раніше ми писали, що з 1 квітня в більшості водойм України починається нерест, тому на цей час вводять обмеження для любительської риболовлі. У різних регіонах дати можуть трохи відрізнятися — наприклад, на Закарпатті заборона стартує вже з 25 березня.

Також ми розповідали, що зараз по всій країні не можна ловити раків. Заборону запровадили, щоб вони могли нормально розмножуватися і пережити період линьки. Обмеження триватимуть до 30 червня 2026 року.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
