З 1 квітня в Україні стартують нові обмеження для рибалок

Чоловіки рибалять з берега.

З 1 квітня у більшості внутрішніх водойм України починається період нересту риби, під час якого діють обмеження на любительське рибальство. У деяких регіонах ці строки можуть відрізнятися. Наприклад, у Закарпатській області нерестова заборона стартує раніше — з 25 березня.

Про те, які додаткові заборони для рибалок запровадять в Україні з 1 квітня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посланням на Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Які обмеження для рибалок запровадять в Україні з 1 квітня

Нерест — це період розмноження риби. Саме в цей час формується майбутнє поповнення запасів водних біоресурсів у річках, озерах та водосховищах.

Тому обмеження на риболовлю запроваджують для того, щоб риба могла спокійно відкласти ікру та відновити популяції. Початок нересту залежить від температури води. Для різних видів риби вона різна.

Нерестовий "термометр". Фото: Скриншот

Через те, що різні види риби починають розмножуватися при різній температурі, нерестовий період триває майже два місяці. Орієнтовно строки такі:

на річках — до 20 травня;

у водосховищах — з 1 квітня до 10 червня;

у придаткових водах річок — до 30 червня.

Точні дати для кожної області публікуватимуть на сайтах територіальних підрозділів рибоохоронного патруля та на офіційних ресурсах Держрибагентства.

Під час нерестового періоду діють обмеження щодо місць риболовлі. Зокрема, заборонено рибалити:

на території нерестовищ;

на спеціально визначених нерестових ділянках водойм;

на міграційних шляхах риби, якими вона рухається до місць нересту;

у місцях, де встановлені додаткові локальні обмеження, визначені наказами рибоохоронних органів.

Перелік таких ділянок для кожної області визначається окремими документами та публікується територіальними органами рибоохорони.

Чи можна рибалити під час нересту в Україні

Повної заборони на риболовлю немає. У межах населених пунктів ловити рибу дозволено, але з обмеженнями:

ловити можна тільки з берега;

не більше двох гачків на одну особу;

риболовля має відбуватися поза межами нерестовищ.

Це може бути одна вудка з двома гачками або дві вудки з одним гачком на кожній. Також дозволено ловити на спінінг зі штучною чи природною приманкою.

У звичайний період року дозволяється використовувати до семи гачків на всі снасті, однак під час нересту ці правила змінюються.

Чи заборонено рибалити на платних водоймах під час нересту в Україні

На водоймах, які належать суб’єктам аквакультури, рибальство під час нересту дозволене. У таких випадках риба є власністю господарства, а орендар самостійно встановлює правила вилову.

Що потрібно мати з собою та які штрафи загрожують рибалкам в Україні у 2026 році

Кожен рибалка повинен мати при собі:

документ, що посвідчує особу;

інструменти для вимірювання довжини та ваги риби.

Це допоможе контролювати дотримання дозволених норм вилову. За порушення правил рибальства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність:

за незначні порушення штраф може становити до 170 гривень;

за грубі порушення покарання значно суворіше — до 680 гривень.

Якщо незаконний вилов завдав значної шкоди водним біоресурсам, настає кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. У такому разі штраф може становити від 17 000 до 51 000 гривень, також можливі конфіскація знарядь лову та обмеження або позбавлення волі до трьох років.

