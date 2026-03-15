С 1 апреля в Украине стартуют новые ограничения для рыбаков

С 1 апреля в Украине стартуют новые ограничения для рыбаков

Дата публикации 15 марта 2026 18:45
Мужчины рыбачат с берега. Фото: УНИАН

С 1 апреля в большинстве внутренних водоемов Украины начинается период нереста рыбы, во время которого действуют ограничения на любительское рыболовство. В некоторых регионах эти сроки могут отличаться. Например, в Закарпатской области нерестовый запрет стартует раньше — с 25 марта.

О том, какие дополнительные запреты для рыбаков введут в Украине с 1 апреля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Какие ограничения для рыбаков введут в Украине с 1 апреля

Нерест - это период размножения рыбы. Именно в это время формируется будущее пополнение запасов водных биоресурсов в реках, озерах и водохранилищах.

Поэтому ограничения на рыбалку вводят для того, чтобы рыба могла спокойно отложить икру и восстановить популяции. Начало нереста зависит от температуры воды. Для разных видов рыбы она разная.

null
Нерестовый "термометр". Фото: Скриншот

Из-за того, что разные виды рыбы начинают размножаться при разной температуре, нерестовый период длится почти два месяца. Ориентировочно сроки таковы:

  • на реках — до 20 мая;
  • в водохранилищах — с 1 апреля до 10 июня;
  • в придаточных водах рек — до 30 июня.

Точные даты для каждой области будут публиковать на сайтах территориальных подразделений рыбоохранного патруля и на официальных ресурсах Госрыбагентства.

Во время нерестового периода действуют ограничения по местам рыбалки. В частности, запрещено рыбачить:

  • на территории нерестилищ;
  • на специально определенных нерестовых участках водоемов;
  • на миграционных путях рыбы, которыми она движется к местам нереста;
  • в местах, где установлены дополнительные локальные ограничения, определенные приказами рыбоохранных органов.

Перечень таких участков для каждой области определяется отдельными документами и публикуется территориальными органами рыбоохраны.

Можно ли рыбачить во время нереста в Украине

Полного запрета на рыбалку нет. В пределах населенных пунктов ловить рыбу разрешено, но с ограничениями:

  • ловить можно только с берега;
  • не более двух крючков на одного человека;
  • рыбалка должна происходить за пределами нерестилищ.

Это может быть одна удочка с двумя крючками или две удочки с одним крючком на каждой. Также разрешено ловить на спиннинг с искусственной или естественной приманкой.

В обычный период года разрешается использовать до семи крючков на все снасти, однако во время нереста эти правила меняются.

Запрещено ли рыбачить на платных водоемах во время нереста в Украине

На водоемах, принадлежащих субъектам аквакультуры, рыболовство во время нереста разрешено. В таких случаях рыба является собственностью хозяйства, а арендатор самостоятельно устанавливает правила вылова.

Что нужно иметь с собой и какие штрафы грозят рыбакам в Украине в 2026 году

Каждый рыбак должен иметь при себе:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • инструменты для измерения длины и веса рыбы.

Это поможет контролировать соблюдение разрешенных норм вылова. За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная или уголовная ответственность:

  • за незначительные нарушения штраф может составлять до 170 гривен;
  • за грубые нарушения наказание значительно строже — до 680 гривен.

Если незаконный вылов нанес значительный ущерб водным биоресурсам, наступает уголовная ответственность по статье 249 Уголовного кодекса Украины. В таком случае штраф может составлять от 17 000 до 51 000 гривен, также возможны конфискация орудий лова и ограничение или лишение свободы до трех лет.

Ранее мы писали, что в Украине для любителей и спортсменов-рыбаков установлены правила, которые ограничивают количество рыбы, разрешенной к вылову за день. Однако отдельные виды можно ловить без ограничений.

Также мы рассказывали, что в 2026 году правила рыболовства четко определяют, какие способы рыбалки запрещены. Если использовать незаконные орудия лова, это считается браконьерством и может привести к административному или даже уголовному наказанию.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
