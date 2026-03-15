С 1 апреля в Украине стартуют новые ограничения для рыбаков
С 1 апреля в большинстве внутренних водоемов Украины начинается период нереста рыбы, во время которого действуют ограничения на любительское рыболовство. В некоторых регионах эти сроки могут отличаться. Например, в Закарпатской области нерестовый запрет стартует раньше — с 25 марта.
О том, какие дополнительные запреты для рыбаков введут в Украине с 1 апреля 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
Какие ограничения для рыбаков введут в Украине с 1 апреля
Нерест - это период размножения рыбы. Именно в это время формируется будущее пополнение запасов водных биоресурсов в реках, озерах и водохранилищах.
Поэтому ограничения на рыбалку вводят для того, чтобы рыба могла спокойно отложить икру и восстановить популяции. Начало нереста зависит от температуры воды. Для разных видов рыбы она разная.
Из-за того, что разные виды рыбы начинают размножаться при разной температуре, нерестовый период длится почти два месяца. Ориентировочно сроки таковы:
- на реках — до 20 мая;
- в водохранилищах — с 1 апреля до 10 июня;
- в придаточных водах рек — до 30 июня.
Точные даты для каждой области будут публиковать на сайтах территориальных подразделений рыбоохранного патруля и на официальных ресурсах Госрыбагентства.
Во время нерестового периода действуют ограничения по местам рыбалки. В частности, запрещено рыбачить:
- на территории нерестилищ;
- на специально определенных нерестовых участках водоемов;
- на миграционных путях рыбы, которыми она движется к местам нереста;
- в местах, где установлены дополнительные локальные ограничения, определенные приказами рыбоохранных органов.
Перечень таких участков для каждой области определяется отдельными документами и публикуется территориальными органами рыбоохраны.
Можно ли рыбачить во время нереста в Украине
Полного запрета на рыбалку нет. В пределах населенных пунктов ловить рыбу разрешено, но с ограничениями:
- ловить можно только с берега;
- не более двух крючков на одного человека;
- рыбалка должна происходить за пределами нерестилищ.
Это может быть одна удочка с двумя крючками или две удочки с одним крючком на каждой. Также разрешено ловить на спиннинг с искусственной или естественной приманкой.
В обычный период года разрешается использовать до семи крючков на все снасти, однако во время нереста эти правила меняются.
Запрещено ли рыбачить на платных водоемах во время нереста в Украине
На водоемах, принадлежащих субъектам аквакультуры, рыболовство во время нереста разрешено. В таких случаях рыба является собственностью хозяйства, а арендатор самостоятельно устанавливает правила вылова.
Что нужно иметь с собой и какие штрафы грозят рыбакам в Украине в 2026 году
Каждый рыбак должен иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность;
- инструменты для измерения длины и веса рыбы.
Это поможет контролировать соблюдение разрешенных норм вылова. За нарушение правил рыболовства предусмотрена административная или уголовная ответственность:
- за незначительные нарушения штраф может составлять до 170 гривен;
- за грубые нарушения наказание значительно строже — до 680 гривен.
Если незаконный вылов нанес значительный ущерб водным биоресурсам, наступает уголовная ответственность по статье 249 Уголовного кодекса Украины. В таком случае штраф может составлять от 17 000 до 51 000 гривен, также возможны конфискация орудий лова и ограничение или лишение свободы до трех лет.
Читайте Новини.LIVE!