Коли в Україні скасують заборону на вилов раків у 2026 році

Люди рибалять з берега.

Деякі рибалки вже розпочали весняний сезон відкритої води. І навіть примхлива погода не зупиняє тих, хто любить провести час із вудкою. На звичайних водоймах рибалити можна безплатно — але тільки для власних потреб і з дотриманням встановлених норм. Також не варто забувати про сезонні обмеження.

Про те, чи можна ловити раків в Україні навесні та за що можуть оштрафувати рибалок у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Чи можна в Україні ловити раків навесні

Зараз в Україні діє заборона на вилов раків — це потрібно, щоб вони спокійно могли розмножуватися, виношувати ікру та пережити першу линьку. Обмеження залишатимуться чинними:

з 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — у великих водосховищах (Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському та Дніпровському);

з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року — в інших водоймах країни.

Окрема історія — Закарпаття. Там живе широкопалий рак, який занесений до Червоної книги України, тому його ловити заборонено цілий рік.

Які обмеження діятимуть в Україні навіть після скасування заборони на вилов раків

В Держрибагентстві пояснюють, що з липня ловити раків знову дозволять, але з обмеженнями. За добу одна людина може впіймати:

до 30 раків у звичайних водоймах;

до 50 раків — у платних водоймах.

Ловити можна кількома способами: руками, раколовкою ("хапкою"), на волосінь із приманкою, рогаткою або розщіпом (але не більше п’яти снастей на людину).

На скільки штрафують рибалок в Україні за незаконний вилов раків

Не можна ловити раків у темну пору доби з підсвічуванням — пізніше ніж через годину після заходу сонця і раніше ніж за годину до світанку. Ще варто враховувати мінімальні розміри:

не менше 9 см — для Дунаю та прилеглих територій;

не менше 10 см — для більшості водойм і Чорноморського регіону.

"Річкові раки — це не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми. Вони виконують роль санітарів водойм, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно. Зменшення їхньої популяції, спричинене, зокрема, несприятливою екологічною ситуацією та браконьєрством, негативно впливає на загальний природний баланс річок та озер", — розповів Голова Держрибагентства Ігор Клименок.

За порушення правил передбачені штрафи й навіть кримінальна відповідальність. Крім того, доведеться відшкодувати збитки — 3 332 гривні за кожного незаконно виловленого рака.

