Когда в Украине отменят запрет на вылов раков в 2026 году

Некоторые рыбаки уже начали весенний сезон открытой воды. И даже капризная погода не останавливает тех, кто любит провести время с удочкой. На обычных водоемах рыбачить можно бесплатно — но только для собственных нужд и с соблюдением установленных норм. Также не стоит забывать о сезонных ограничениях.

О том, можно ли ловить раков в Украине весной и за что могут оштрафовать рыбаков в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Реклама

Можно ли в Украине ловить раков весной

Сейчас в Украине действует запрет на вылов раков — это нужно, чтобы они спокойно могли размножаться, вынашивать икру и пережить первую линьку. Ограничения будут оставаться в силе:

с 15 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года — в крупных водохранилищах (Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском);

с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года — в других водоемах страны.

Отдельная история — Закарпатье. Там живет широкопалый рак, который занесен в Красную книгу Украины, поэтому его ловить запрещено круглый год.

Какие ограничения будут действовать в Украине даже после отмены запрета на вылов раков

В Госрыбагентстве объясняют, что с июля ловить раков снова разрешат, но с ограничениями. За сутки один человек может поймать:

до 30 раков в обычных водоемах;

до 50 раков — в платных водоемах.

Ловить можно несколькими способами: руками, раколовкой ("хапкой"), на леску с приманкой, рогаткой или расщепом (но не более пяти снастей на человека).

На сколько штрафуют рыбаков в Украине за незаконный вылов раков

Нельзя ловить раков в темное время суток с подсветкой — позже чем через час после захода солнца и раньше чем за час до рассвета. Еще стоит учитывать минимальные размеры:

не менее 9 см — для Дуная и прилегающих территорий;

не менее 10 см — для большинства водоемов и Черноморского региона.

"Речные раки — это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Они выполняют роль санитаров водоемов, поедая остатки органики и очищая дно. Уменьшение их популяции, вызванное, в частности, неблагоприятной экологической ситуацией и браконьерством, негативно влияет на общий природный баланс рек и озер", — рассказал Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

За нарушение правил предусмотрены штрафы и даже уголовная ответственность. Кроме того, придется возместить убытки — 3 332 гривны за каждого незаконно выловленного рака.

