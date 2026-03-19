Нерест в Украине 2026: правила для обычных и арендованных водоемов

Нерест в Украине 2026: правила для обычных и арендованных водоемов

Дата публикации 19 марта 2026 13:06
Люди рыбачат с берега. Фото: УНИАН

В Украине приближается период нерестового запрета на вылов рыбы, который в большинстве регионов начнется с 1 апреля. Как объясняют в Госрыбагентстве, это ежегодное ограничение имеет критическое значение для восстановления популяций водных биоресурсов. Однако на арендованных водоемах правила отличаются.

О том, когда в Украине начинаются нерестовые ограничения на вылов рыбы и распространяются ли они на арендованные водоемы, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Когда в Украине стартует нерестовый запрет на вылов рыбы

Период нереста является ключевым для размножения рыбы. В это время она выходит на мелководье и откладывает икру, становясь особенно уязвимой к вылову. Именно поэтому государство временно ограничивает рыболовство, чтобы обеспечить восстановление запасов водных ресурсов.

В Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины рассказали, что нерест длится около двух месяцев, ведь разные виды рыб размножаются при разной температуре воды. В зависимости от типа водоемов, запрет действует:

  • на реках — до 20 мая;
  • на водохранилищах — с 1 апреля до 10 июня;
  • в придаточных водах (заливы, старицы и т.д.) — до 30 июня.

Точные даты и границы нерестилищ определяются отдельно для каждого региона.

Можно ли рыбачить на арендованных прудах во время нереста в Украине

Если арендованный пруд относится к объектам аквакультуры и рыба в нем является частной собственностью, владелец имеет право самостоятельно устанавливать правила. Это означает, что:

  • правила могут отличаться от общегосударственных;
  • окончательное решение о возможности рыбалки принимает арендатор или владелец;
  • рыбалка на таких водоемах может быть разрешена даже в период нереста.

"Относительно установления сроков нерестового запрета, то он касается промышленного лова водных биоресурсов на водоемах общегосударственного значения, и не касается арендованных водных объектов, на которых арендатор осуществляет хозяйственную деятельность по выращиванию объектов аквакультуры", - отмечают в Киевском рыбоохранном патруле.

Какие ограничения действуют на остальных водоемах во время нереста в Украине

Полного запрета на любительское рыболовство нет, но действуют строгие ограничения:

  • ловить можно только с берега за пределами нерестилищ;
  • разрешено не более двух крючков на одного человека (или одна/две удочки в пределах этого лимита, или спиннинг с приманкой).

Рыбаки также должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также средства для измерения веса и длины рыбы. За нарушение правил грозят штрафы или более суровое наказание.

Ранее мы писали, что с 1 апреля в большинстве водоёмов Украины начинается нерест, поэтому на это время вводят ограничения для любительской рыбалки. В разных регионах даты могут немного отличаться — например, на Закарпатье запрет стартует уже с 25 марта.

Также мы рассказывали, что сейчас по всей стране нельзя ловить раков. Запрет ввели, чтобы они могли нормально размножаться и пережить период линьки. Ограничения продлятся до 30 июня 2026 года.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
