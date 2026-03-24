Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В Україні змінюють правила риболовлі: що можна буде робити з 1 квітня

В Україні змінюють правила риболовлі: що можна буде робити з 1 квітня

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 19:10
Чоловік ловить рибу. Фото: УНІАН

За правилами любительського рибальства, з 15 лютого на всіх рибогосподарських водоймах України заборонено ловити щуку. Це пов’язано з її переднерестовим та нерестовим періодом. І хоча уже через тиждень цю заборону скасують, певні обмеження для рибалок залишаться.

Про те, коли в Україні скасують заборону на вилов щуки у 2026 році та які обмеження  для рибалок  діятимуть після цього, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Столичного округу.

Коли скасують заборону на вилов щуки у 2026 році

Щука належить до хижих риб і однією з перших починає нерест, коли температура води підійматися до +3-5 градусів. У цей час вона активно заходить на мілководдя, де дозріває ікра та молоки.

Саме під час нересту щука найбільш уразлива до вилову, і його порушення може негативно вплинути на чисельність виду. Крім того, щука відіграє важливу роль у водоймах, контролюючи популяції дрібної та ослабленої риби й підтримуючи природний баланс.

Щоб убезпечити рибу, в Україні щороку обмежують можливість ловити щуку у період з 15 лютого до 31 березня. Однак навіть після скасування заборони продовжують діяти певні обмеження, які варто знати рибалкам.

Який штраф можна отримати за вилов щуки під час нересту

Порушення в цей період карається штрафами або навіть кримінальною відповідальністю:

  1. За незначні порушення (ч. 3 ст. 85 КУпАП) передбачено попередження або штраф 34–170 грн.
  2. За грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП) — штраф від 340 до 680 грн із можливим вилученням знарядь лову та незаконно виловленої риби.
  3. Якщо завдано істотної шкоди (ст. 249 ККУ), штраф може становити від 17 000 до 85 000 грн, або передбачене обмеження/позбавлення волі до 3 років.

Крім того, порушник повинен компенсувати збитки за кожну незаконно виловлену щуку — 3 468 грн за рибину. Також до початку весняно-літнього нерестового періоду все ще діє заборона на вилов риби у місцях зимівлі.

Які обмеження залишаться після скасування заборони на вилов щуки

На сайті Чернігівського рибоохоронного патруля зазначається, що після завершення нерестової заборони щуку можна буде ловити, але з дотриманням загальних правил любительського і спортивного рибальства. 

Добова норма вилову на одного рибалку складає — до 3 кг, плюс додаткова одна щука, якщо вона перевищує мінімально дозволений розмір (особин довжиною від 50 см).

Мінімально дозволені для вилову розміри щуки у 2026 році. Фото: Скриншот

Наразі Державна екологічна інспекція продовжує посилено стежити за дотриманням правил рибальства та законністю вилову. Громадян закликають суворо дотримуватися природоохоронного законодавства, щоб зберегти щуку та біорізноманіття водойм.

Раніше ми писали, що з 1 квітня в більшості українських річок і ставків починається нерест риби, а тому її вилов буде тимчасово обмежений. У деяких областях дати можуть відрізнятися — наприклад, на Закарпатті заборона починається вже з 25 березня.

Також ми розповідали, що деякі рибалки вже вийшли на весняну риболовлю. Навіть мінлива погода їх не зупиняє. Проте не варто забувати про сезонні обмеження. Наприклад, ловити раків в Україні поки що не можна.

штрафи вилов риби риба риболовля нерест
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації