В Україні змінюють правила риболовлі: що можна буде робити з 1 квітня

Чоловік ловить рибу.

За правилами любительського рибальства, з 15 лютого на всіх рибогосподарських водоймах України заборонено ловити щуку. Це пов’язано з її переднерестовим та нерестовим періодом. І хоча уже через тиждень цю заборону скасують, певні обмеження для рибалок залишаться.

Про те, коли в Україні скасують заборону на вилов щуки у 2026 році та які обмеження для рибалок діятимуть після цього, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію Столичного округу.

Коли скасують заборону на вилов щуки у 2026 році

Щука належить до хижих риб і однією з перших починає нерест, коли температура води підійматися до +3-5 градусів. У цей час вона активно заходить на мілководдя, де дозріває ікра та молоки.

Саме під час нересту щука найбільш уразлива до вилову, і його порушення може негативно вплинути на чисельність виду. Крім того, щука відіграє важливу роль у водоймах, контролюючи популяції дрібної та ослабленої риби й підтримуючи природний баланс.

Щоб убезпечити рибу, в Україні щороку обмежують можливість ловити щуку у період з 15 лютого до 31 березня. Однак навіть після скасування заборони продовжують діяти певні обмеження, які варто знати рибалкам.

Який штраф можна отримати за вилов щуки під час нересту

Порушення в цей період карається штрафами або навіть кримінальною відповідальністю:

За незначні порушення (ч. 3 ст. 85 КУпАП) передбачено попередження або штраф 34–170 грн. За грубі порушення (ч. 4 ст. 85 КУпАП) — штраф від 340 до 680 грн із можливим вилученням знарядь лову та незаконно виловленої риби. Якщо завдано істотної шкоди (ст. 249 ККУ), штраф може становити від 17 000 до 85 000 грн, або передбачене обмеження/позбавлення волі до 3 років.

Крім того, порушник повинен компенсувати збитки за кожну незаконно виловлену щуку — 3 468 грн за рибину. Також до початку весняно-літнього нерестового періоду все ще діє заборона на вилов риби у місцях зимівлі.

Які обмеження залишаться після скасування заборони на вилов щуки

На сайті Чернігівського рибоохоронного патруля зазначається, що після завершення нерестової заборони щуку можна буде ловити, але з дотриманням загальних правил любительського і спортивного рибальства.

Добова норма вилову на одного рибалку складає — до 3 кг, плюс додаткова одна щука, якщо вона перевищує мінімально дозволений розмір (особин довжиною від 50 см).

Мінімально дозволені для вилову розміри щуки у 2026 році.

Наразі Державна екологічна інспекція продовжує посилено стежити за дотриманням правил рибальства та законністю вилову. Громадян закликають суворо дотримуватися природоохоронного законодавства, щоб зберегти щуку та біорізноманіття водойм.

