В Украине меняют правила рыбалки: что можно будет делать с 1 апреля

В Украине меняют правила рыбалки: что можно будет делать с 1 апреля

Дата публикации 24 марта 2026 19:10
Мужчина ловит рыбу. Фото: УНИАН

По правилам любительского рыболовства, с 15 февраля на всех рыбохозяйственных водоемах Украины запрещено ловить щуку. Это связано с ее преднерестовым и нерестовым периодом. И хотя уже через неделю этот запрет отменят, определенные ограничения для рыбаков останутся.

О том, когда в Украине отменят запрет на вылов щуки в 2026 году и какие ограничения для рыбаков будут действовать после этого, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию Столичного округа.

Когда отменят запрет на вылов щуки в 2026 году

Щука относится к хищным рыбам и одной из первых начинает нерест, когда температура воды подниматься до +3-5 градусов. В это время она активно заходит на мелководье, где созревает икра и молоки.

Именно во время нереста щука наиболее уязвима к вылову, и его нарушение может негативно повлиять на численность вида. Кроме того, щука играет важную роль в водоемах, контролируя популяции мелкой и ослабленной рыбы и поддерживая естественный баланс.

Чтобы обезопасить рыбу, в Украине ежегодно ограничивают возможность ловить щуку в период с 15 февраля по 31 марта. Однако даже после отмены запрета продолжают действовать определенные ограничения, которые следует знать рыбакам.

Какой штраф можно получить за вылов щуки во время нереста

Нарушение в этот период карается штрафами или даже уголовной ответственностью:

  1. За незначительные нарушения (ч. 3 ст. 85 КУоАП) предусмотрено предупреждение или штраф 34-170 грн.
  2. За грубые нарушения (ч. 4 ст. 85 КУоАП) — штраф от 340 до 680 грн с возможным изъятием орудий лова и незаконно выловленной рыбы.
  3. Если нанесен существенный вред (ст. 249 УКУ), штраф может составлять от 17 000 до 85 000 грн, или предусмотрено ограничение/лишение свободы до 3 лет.

Кроме того, нарушитель должен компенсировать убытки за каждую незаконно выловленную щуку — 3 468 грн за рыбу. Также до начала весенне-летнего нерестового периода все еще действует запрет на вылов рыбы в местах зимовки.

Какие ограничения останутся после отмены запрета на вылов щуки

На сайте Черниговского рыбоохранного патруля отмечается, что после завершения нерестового запрета щуку можно будет ловить, но с соблюдением общих правил любительского и спортивного рыболовства.

Суточная норма вылова на одного рыбака составляет — до 3 кг, плюс дополнительная одна щука, если она превышает минимально разрешенный размер (особей длиной от 50 см).

null
Минимально разрешенные для вылова размеры щуки в 2026 году. Фото: Скриншот

Сейчас Государственная экологическая инспекция продолжает усиленно следить за соблюдением правил рыболовства и законностью вылова. Граждан призывают строго соблюдать природоохранное законодательство, чтобы сохранить щуку и биоразнообразие водоемов.

Ранее мы писали, что с 1 апреля в большинстве украинских рек и прудов начинается нерест рыбы, а потому ее вылов будет временно ограничен. В некоторых областях даты могут отличаться — например, на Закарпатье запрет начинается уже с 25 марта.

Также мы рассказывали, что некоторые рыбаки уже вышли на весеннюю рыбалку. Даже переменчивая погода их не останавливает. Однако не стоит забывать о сезонных ограничениях. Например, ловить раков в Украине пока что нельзя.

штрафы вылов рыбы рыба рыбалка нерест
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
