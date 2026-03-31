Нерест в Украине: правила, штрафы и сроки для каждой области в 2026 году

Дата публикации 31 марта 2026 14:10
Нерестовый запрет на вылов рыбы в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

С 1 апреля 2026 года в Украине начинает действовать традиционный весенне-летний запрет на вылов рыбы. Это делают для того, чтобы рыба могла спокойно размножаться и естественно восстанавливаться. Однако конкретные сроки нерестового запрета могут отличаться в разных областях и даже в отдельных водоемах.

О том, когда на украинских водоемах начнется нерест и какой штраф грозит рыбакам в этот период, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Сроки нерестового запрета на водоемах Украины в 2026 году

Рыбакам стоит знать, что на Днепровском водохранилище ограничения начнут работать с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском, Днестровском и Печенежском водохранилищах, а также в реках Днепр и Десна — с 10 апреля.

Точные даты зависят от конкретного водоема, поэтому лучше заранее проверить приложение 3 к Правилам любительского рыболовства.

Что запрещено делать после начала нерестового запрета в Украине

Во время запрета рыбачить можно только с берега, вне нерестилищ и только крючковыми снастями (не более двух крючков на одного человека) или спиннингом с одной искусственной приманкой. Полные списки мест, где можно или нельзя ловить, есть в приложениях к приказам территориальных подразделений Госрыбагентства.

Также в это время запрещается:

  • подводная охота;
  • промышленный вылов рыбы;
  • движение любых транспортных средств и моторных лодок (кроме судовых путей и служб рыбоохраны).

"Во время нереста рыба из-за сосредоточения на процессе размножения очень уязвима и нуждается в защите. Наша общая задача — обеспечить ей максимальный покой. Поэтому призываю рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе и придерживаться установленных ограничений", — призывает Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

Какие штрафы грозят украинцам за нарушение ограничений

В Киевском рыбоохранном патруле напоминают, что за нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, а также обязательное возмещение убытков рыбному хозяйству. Особенно строго наказывают, если:

  • ловить в нерестилищах;
  • использовать запрещенные снасти;
  • вылавливать редкие виды из Красной книги.

В таких случаях, согласно 249 статье Уголовного кодекса Украины, штраф может достигать от 17 000 до 85 000 грн, а за серьезные нарушения возможно ограничение или лишение свободы до 3 лет с конфискацией всего добытого.

За менее серьезные нарушения штрафы — от 34 до 680 грн плюс компенсация убытков (ч. 3 или ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Поэтому рыбакам советуют не рисковать и дать рыбе покой во время нереста.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые уже начали весеннюю рыбалку на открытой воде. На обычных водоемах ловить рыбу можно бесплатно, но только для себя и с соблюдением действующих правил. Также не стоит забывать и о сезонных ограничениях для рыбаков.

Также Новини.LIVE рассказывали, что с 15 февраля на всех водоемах Украины запрещено ловить щуку из-за нереста. Хотя эти ограничения отменят с 1 апреля, определенные правила для рыбаков останутся в силе.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
