Нерест в Украине: правила, штрафы и сроки для каждой области в 2026 году

Нерестовый запрет на вылов рыбы в Украине.

С 1 апреля 2026 года в Украине начинает действовать традиционный весенне-летний запрет на вылов рыбы. Это делают для того, чтобы рыба могла спокойно размножаться и естественно восстанавливаться. Однако конкретные сроки нерестового запрета могут отличаться в разных областях и даже в отдельных водоемах.

О том, когда на украинских водоемах начнется нерест и какой штраф грозит рыбакам в этот период, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Сроки нерестового запрета на водоемах Украины в 2026 году

Рыбакам стоит знать, что на Днепровском водохранилище ограничения начнут работать с 5 апреля, а на Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском, Днестровском и Печенежском водохранилищах, а также в реках Днепр и Десна — с 10 апреля.







Точные даты зависят от конкретного водоема, поэтому лучше заранее проверить приложение 3 к Правилам любительского рыболовства.

Что запрещено делать после начала нерестового запрета в Украине

Во время запрета рыбачить можно только с берега, вне нерестилищ и только крючковыми снастями (не более двух крючков на одного человека) или спиннингом с одной искусственной приманкой. Полные списки мест, где можно или нельзя ловить, есть в приложениях к приказам территориальных подразделений Госрыбагентства.

Также в это время запрещается:

подводная охота;

промышленный вылов рыбы;

движение любых транспортных средств и моторных лодок (кроме судовых путей и служб рыбоохраны).

"Во время нереста рыба из-за сосредоточения на процессе размножения очень уязвима и нуждается в защите. Наша общая задача — обеспечить ей максимальный покой. Поэтому призываю рыбаков ответственно относиться к нерестующей рыбе и придерживаться установленных ограничений", — призывает Председатель Госрыбагентства Игорь Клименок.

Какие штрафы грозят украинцам за нарушение ограничений

В Киевском рыбоохранном патруле напоминают, что за нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, а также обязательное возмещение убытков рыбному хозяйству. Особенно строго наказывают, если:

ловить в нерестилищах;

использовать запрещенные снасти;

вылавливать редкие виды из Красной книги.

В таких случаях, согласно 249 статье Уголовного кодекса Украины, штраф может достигать от 17 000 до 85 000 грн, а за серьезные нарушения возможно ограничение или лишение свободы до 3 лет с конфискацией всего добытого.

За менее серьезные нарушения штрафы — от 34 до 680 грн плюс компенсация убытков (ч. 3 или ч. 4 ст. 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Поэтому рыбакам советуют не рисковать и дать рыбе покой во время нереста.

