Рыбалка в апреле: что нужно взять с собой, чтобы не получить штраф в 2026 году

Ограничения для рыбаков в апреле. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине рыбачить можно почти круглый год, но есть важное исключение — период нереста. Именно в это время рыбу активно охраняют, чтобы она могла нормально размножаться и восстанавливать популяцию. На большинстве водоемов Украины нерестовый запрет стартовал 1 апреля и продлится до 30 июня.

О том, какие ограничения для рыбаков действуют во время нереста и какой размер штрафов за нарушение этих требований в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие ограничения для рыбаков в Украине действуют в течение всего года

В обычное время ловить рыбу разрешено в водоемах общего пользования — это реки, озера и водохранилища. Никаких специальных разрешений не нужно, главное — соблюдать правила.

В частности есть четкие ограничения по вылову. За день можно поймать до 3 кг рыбы плюс еще одну — если она больше минимально разрешенного размера. После нереста рыбаки могут использовать до 7 крючков, что удобно для ловли хищной рыбы - например, щуки или судака.

Что изменилось после начала нереста в Украине

В Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ напоминают, что весенне-летний нерест — это период, когда рыба особенно уязвима. Обычно ограничения действуют с начала апреля до конца июня, но даты различаются в зависимости от водоема. В это время действуют строгие правила:

ловить можно только с берега;

рыбачить с лодок запрещено;

нерестовые участки — под полным запретом;

разрешена одна удочка или спиннинг максимум с двумя крючками.

Что нужно взять с собой для безопасной рыбалки во время нереста

Чтобы не получить штраф, рыбаки должны иметь с собой инструменты, для измерения веса и длины улова. Суточная норма при этом не меняется — те же 3 кг плюс одна большая рыба.

Чтобы не навредить природе, установлены минимальные размеры рыбы, которую можно забирать. Например:

сом — от 80 см;

щука — от 50 см;

судак — от 42 см;

синец — от 22 см;

белька — от 30 см;

линь и рыбец — от 20 см;

голавль и чехонь — от 24 см.

Меньшую рыбу нужно обязательно отпускать обратно в воду.

Какие штрафы грозят нарушителям в 2026 году

По данным Государственной экологической инспекции Украины, для нарушителей правил предусмотрена ответственность:

административная — предупреждение или штраф от 34 до 170 грн;

серьезные нарушения (например, электроудочки или взрывчатка) — от 340 до 680 грн с конфискацией;

уголовная — если ущерб значительный: штраф до 3 400 грн или даже ограничение свободы до трех лет.

Отдельно придется компенсировать ущерб рыбному хозяйству. Например, за одного незаконно выловленного сома придется заплатить 5 117 грн, за сазана — 3 706 грн, судака — 3 587 грн, щуку — 3 468 грн, окуня — 3 162 грн, а за плотву или красноперку — по 1 564 грн за каждую.

