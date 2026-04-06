Рыбалка в Германии: ограничения и необходимые разрешения в 2026 году

Удочки будет мало: как легально порыбачить в Германии в 2026 году
Германия давно привлекает украинцев высокими зарплатами и стабильностью. Но вместе с этим здесь приходится привыкать к четким правилам. Даже такое, казалось бы, простое дело, как рыбалка, в этой стране имеет свои правила и жесткие ограничения.
О том, можно ли порыбачить в Германии и что для этого нужно в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "Ukrainian in Germany".
Что нужно, чтобы легально рыбачить в Германии в 2026 году
Если в Украине многие привыкли действовать спонтанно — взял удочку, наживку и поехал на ближайшее озеро или реку — то в Германии так не получится. Там рыбалка — это не только отдых, но и процесс, который нужно официально оформить.
Чтобы просто посидеть с удочкой у водоема, придется подготовиться. Вот базовый список того, что нужно:
- пройти специальные курсы;
- сдать экзамен;
- получить удостоверение рыбака;
- оформить разрешение на вылов;
- заплатить рыболовный сбор;
- приобрести отдельную карточку для конкретного водоема.
Эти правила одинаковы как для местных жителей, так и для иностранцев. Хотя для туристов есть некоторые послабления, но без документов все равно не обойтись.
Как получить лицензию на рыбалку в Германии
Процесс начинается с обучения. На курсах рассказывают не только о самой рыбалке, но и о:
- местных законах;
- защите природы;
- особенностях водоемов;
- видах рыб и их биологии;
- правильном обращении с уловом.
После обучения — экзамен. В некоторых регионах его можно сдать даже онлайн. Если все прошло успешно, выдают сертификат, с которым уже можно обратиться к местным властям за удостоверением рыбака.
Также нужно будет оплатить ежегодный сбор, размер которого отличается в зависимости от федеральной земли.
Что такое рыболовная карта и как ее получить в Германии
Даже с удостоверением идти рыбачить еще рано. Для каждого водоема нужна отдельная карточка — своеобразный "билет" на рыбалку именно в этом месте.
Ее выдает владелец или арендатор водоема. А они в Германии могут быть как государственными, так и частными. Некоторые реки даже переданы рыболовным клубам. Карточки бывают 4 типов:
- на день;
- на неделю;
- на месяц;
- на весь год.
Арендаторы их часто продают через ассоциации рыбаков. Для детей и членов клубов как правило действуют скидки.
Ранее Новини.LIVE писали, что для украинцев в Германии с апреля 2026 года введут несколько новых правил. Ничего глобального, но они точно немного повлияют на повседневную жизнь граждан. Поэтому лучше заранее знать, чего ожидать.
Также Новини.LIVE сообщали, что ловить рыбу в Украине можно почти весь год, но есть одно важное ограничение — период нереста. Обычно, на большинстве водоемов, запрет действует с 1 апреля по 30 июня.
