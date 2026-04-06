Главная Экономика Удочки будет мало: как легально порыбачить в Германии в 2026 году

Удочки будет мало: как легально порыбачить в Германии в 2026 году

Дата публикации 6 апреля 2026 18:25
Рыбалка в Германии: ограничения и необходимые разрешения в 2026 году
Правила рыбалки в Германии. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Германия давно привлекает украинцев высокими зарплатами и стабильностью. Но вместе с этим здесь приходится привыкать к четким правилам. Даже такое, казалось бы, простое дело, как рыбалка, в этой стране имеет свои правила и жесткие ограничения.

О том, можно ли порыбачить в Германии и что для этого нужно в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал "Ukrainian in Germany".

Что нужно, чтобы легально рыбачить в Германии в 2026 году

Если в Украине многие привыкли действовать спонтанно — взял удочку, наживку и поехал на ближайшее озеро или реку — то в Германии так не получится. Там рыбалка — это не только отдых, но и процесс, который нужно официально оформить.

Чтобы просто посидеть с удочкой у водоема, придется подготовиться. Вот базовый список того, что нужно:

  • пройти специальные курсы;
  • сдать экзамен;
  • получить удостоверение рыбака;
  • оформить разрешение на вылов;
  • заплатить рыболовный сбор;
  • приобрести отдельную карточку для конкретного водоема.

Эти правила одинаковы как для местных жителей, так и для иностранцев. Хотя для туристов есть некоторые послабления, но без документов все равно не обойтись.

Как получить лицензию на рыбалку в Германии

Процесс начинается с обучения. На курсах рассказывают не только о самой рыбалке, но и о:

  • местных законах;
  • защите природы;
  • особенностях водоемов;
  • видах рыб и их биологии;
  • правильном обращении с уловом.

После обучения — экзамен. В некоторых регионах его можно сдать даже онлайн. Если все прошло успешно, выдают сертификат, с которым уже можно обратиться к местным властям за удостоверением рыбака.

Также нужно будет оплатить ежегодный сбор, размер которого отличается в зависимости от федеральной земли.

Что такое рыболовная карта и как ее получить в Германии

Даже с удостоверением идти рыбачить еще рано. Для каждого водоема нужна отдельная карточка — своеобразный "билет" на рыбалку именно в этом месте.

Ее выдает владелец или арендатор водоема. А они в Германии могут быть как государственными, так и частными. Некоторые реки даже переданы рыболовным клубам. Карточки бывают 4 типов:

  • на день;
  • на неделю;
  • на месяц;
  • на весь год.

Арендаторы их часто продают через ассоциации рыбаков. Для детей и членов клубов как правило действуют скидки.

Ранее Новини.LIVE писали, что для украинцев в Германии с апреля 2026 года введут несколько новых правил. Ничего глобального, но они точно немного повлияют на повседневную жизнь граждан. Поэтому лучше заранее знать, чего ожидать.

Также Новини.LIVE сообщали, что ловить рыбу в Украине можно почти весь год, но есть одно важное ограничение — период нереста. Обычно, на большинстве водоемов, запрет действует с 1 апреля по 30 июня.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
