Как долго Германия будет предоставлять временную защиту для украинцев: новый срок

Германия продлила временную защиту для украинцев.

Германия — это одно из государств, где сейчас находится больше всего беженцев из Украины. Недавно в стране продлили 24 раздел Закона о пребывании украинцев. Теперь временная защита для наших граждан будет действовать до 4 марта 2027 года.

О том, на сколько продлили временную защиту для украинцев в Германии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

На сколько продлили временную защиту для украинцев в Германии

Недавно срок действия 24-го параграфа Закона о пребывании украинцев продлили автоматически. Этот раздел регулирует предоставление временной защиты гражданам Украины, вынужденным покинуть страну из-за войны.

Теперь украинцы могут чувствовать себя немного увереннее — статус будет действовать до 2027 года. Это означает:

Правила для новоприбывших: украинцы, которые впервые въезжают в Германию, все еще могут делать это без визы или специальных разрешений, если это их первое пересечение границы. Автоматическое продление статуса: если вы уже имеете разрешение на пребывание по этому параграфу, новых заявлений подавать не нужно. Статус продлевается автоматически. Документы подтверждения: подтверждение пребывания, вероятно, останется в виде листа А4. Но некоторые федеральные земли могут ввести пластиковые карточки вместо бумажных документов. Окончательное решение еще обсуждается.

Стоит ли менять тип вида на жительство

Относительно изменения типа вида на жительство, здесь все зависит от ваших планов. Если вы планируете остаться в Германии надолго, можно подумать о других типах разрешений на проживание — рабочий, студенческий или для предпринимателей. Это особенно важно для тех, кто хочет интегрироваться и впоследствии получить гражданство.

Для тех, кто хочет оставаться только временно, менять статус не обязательно. 24-й параграф позволяет без дополнительных условий:

учиться;

проживать;

работать;

получать социальные выплаты.

Продление действия 24-го параграфа до 2027 года — важный шаг для стабильности украинцев в Германии. Закон не только гарантирует право на пребывание, но и открывает возможности для социальной интеграции. Однако стоит следить за актуальными изменениями, особенно по оформлению документов.

