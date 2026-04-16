Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зарплаты в Германии: минимальные и средние суммы после уплаты налогов

Ua ru
Дата публикации 16 апреля 2026 19:10
Минимальная и средняя зарплата в Германии после уплаты налогов: реальные суммы в 2026 году
Человек считает евро. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году зарплаты в Германии, как и ожидалось, немного выросли. Это связано с постепенным ростом экономики и изменениями на рынке труда. Для многих работников, в том числе и украинцев, условия работы улучшились после очередного повышения минимальной зарплаты в начале 2026 года.

О том, на какую минимальную и среднюю зарплату могут ориентироваться работники в Германии в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой будет минимальная зарплата в Германии в мае 2026 года

На сайте Федерального правительства Германии отмечается, что с 1 января 2026 года минимальная оплата труда в стране составляет 13,90 евро в час (примерно 715 грн). Если работать стандартные 40 часов в неделю, это примерно:

  • 2 418 евро брутто в месяц (почти 124,5 тыс. грн);
  • около 1 650-1 850 евро "на руки" (примерно 84 925-95 219 грн).

Минимальную зарплату в Германии ввели еще в 2015 году, и с тех пор ее регулярно пересматривают.

Динамика роста минимальной зарплаты в Германии. Фото: Скриншот

В некоторых сферах, например строительство или транспорт, платят больше благодаря коллективным договорам.

На какую среднюю зарплату могут ожидать работники в Германии в 2026 году

По данным сервиса для поиска работы "Mobiletator"в среднем работники в Германии в 2026 году могут зарабатывать около 4 450 евро брутто в месяц (примерно 229 тыс. грн). После налогов и взносов это где-то 2 700-3 100 евро (ориентировочно от 139 тыс. грн до 159,5 тыс. грн). На уровень зарплаты влияют:

  • регион;
  • профессия;
  • опыт и квалификация.

В целом экономика страны остается стабильной. Безработица здесь невысокая — около 5%, а спрос на специалистов, особенно в технологиях и логистике, только растет. Зарплаты также сильно отличаются в зависимости от региона:

  • Берлин — 4 200-4 600 евро.
  • Северный Рейн-Вестфалия — около 4 450 евро.
  • Бавария и Баден-Вюртемберг — 4 800-5 200 евро.
  • Восток страны (Саксония, Тюрингия) — 3 400-3 800 евро.

Традиционно на западе платят больше, чем на востоке. А крупные города, такие как Мюнхен, Франкфурт или Гамбург — привлекают высокими зарплатами и возможностями карьерного роста.

Какую часть дохода в Германии "съедают" налоги

Налоги в Германии довольно высокие, но они покрывают медицину, пенсии и социальные гарантии. Из зарплаты вычитают:

  • налог на доходы — от 14% до 45%;
  • социальные взносы — примерно 20-22%;
  • церковный налог (если есть) — 8-9% от налога.

Налоговая система здесь прогрессивная. Кто зарабатывает больше — платит больше. Например:

  • с 3 000 евро брутто — получается примерно 1 950 евро чистыми;
  • с 4 450 евро брутто — человек получит "на руки" около 2 359 евро;
  • с 5 500 евро брутто — чистый заработок составит примерно 2 530 евро.

Государство также предусмотрело ряд льгот. В частности, часть расходов (на обучение, работу или переезд) можно учесть и немного уменьшить налоги.

Ранее Новини.LIVE писали, что сейчас в Германии находится много украинских беженцев. Недавно государство продлило действие временной защиты для наших граждан. Она будет действовать до 4 марта 2027 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на границе с Германией у иностранцев, в том числе украинцев, могут попросить показать, что есть достаточно денег на поездку. Минимум — примерно 45 евро в день. То есть на неделю надо иметь где-то 315 евро. Деньги могут быть как наличными, так и на карте, но нужно показать официальную выписку из банка.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Германия минимальная зарплата средняя зарплата
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации