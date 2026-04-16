Минимальная и средняя зарплата в Германии после уплаты налогов: реальные суммы в 2026 году

В 2026 году зарплаты в Германии, как и ожидалось, немного выросли. Это связано с постепенным ростом экономики и изменениями на рынке труда. Для многих работников, в том числе и украинцев, условия работы улучшились после очередного повышения минимальной зарплаты в начале 2026 года.

О том, на какую минимальную и среднюю зарплату могут ориентироваться работники в Германии в мае 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какой будет минимальная зарплата в Германии в мае 2026 года

На сайте Федерального правительства Германии отмечается, что с 1 января 2026 года минимальная оплата труда в стране составляет 13,90 евро в час (примерно 715 грн). Если работать стандартные 40 часов в неделю, это примерно:

2 418 евро брутто в месяц (почти 124,5 тыс. грн);

около 1 650-1 850 евро "на руки" (примерно 84 925-95 219 грн).

Минимальную зарплату в Германии ввели еще в 2015 году, и с тех пор ее регулярно пересматривают.

В некоторых сферах, например строительство или транспорт, платят больше благодаря коллективным договорам.

На какую среднюю зарплату могут ожидать работники в Германии в 2026 году

По данным сервиса для поиска работы "Mobiletator", в среднем работники в Германии в 2026 году могут зарабатывать около 4 450 евро брутто в месяц (примерно 229 тыс. грн). После налогов и взносов это где-то 2 700-3 100 евро (ориентировочно от 139 тыс. грн до 159,5 тыс. грн). На уровень зарплаты влияют:

регион;

профессия;

опыт и квалификация.

В целом экономика страны остается стабильной. Безработица здесь невысокая — около 5%, а спрос на специалистов, особенно в технологиях и логистике, только растет. Зарплаты также сильно отличаются в зависимости от региона:

Берлин — 4 200-4 600 евро.

Северный Рейн-Вестфалия — около 4 450 евро.

Бавария и Баден-Вюртемберг — 4 800-5 200 евро.

Восток страны (Саксония, Тюрингия) — 3 400-3 800 евро.

Традиционно на западе платят больше, чем на востоке. А крупные города, такие как Мюнхен, Франкфурт или Гамбург — привлекают высокими зарплатами и возможностями карьерного роста.

Какую часть дохода в Германии "съедают" налоги

Налоги в Германии довольно высокие, но они покрывают медицину, пенсии и социальные гарантии. Из зарплаты вычитают:

налог на доходы — от 14% до 45%;

социальные взносы — примерно 20-22%;

церковный налог (если есть) — 8-9% от налога.

Налоговая система здесь прогрессивная. Кто зарабатывает больше — платит больше. Например:

с 3 000 евро брутто — получается примерно 1 950 евро чистыми;

с 4 450 евро брутто — человек получит "на руки" около 2 359 евро;

с 5 500 евро брутто — чистый заработок составит примерно 2 530 евро.

Государство также предусмотрело ряд льгот. В частности, часть расходов (на обучение, работу или переезд) можно учесть и немного уменьшить налоги.

Ранее Новини.LIVE писали, что сейчас в Германии находится много украинских беженцев. Недавно государство продлило действие временной защиты для наших граждан. Она будет действовать до 4 марта 2027 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, что на границе с Германией у иностранцев, в том числе украинцев, могут попросить показать, что есть достаточно денег на поездку. Минимум — примерно 45 евро в день. То есть на неделю надо иметь где-то 315 евро. Деньги могут быть как наличными, так и на карте, но нужно показать официальную выписку из банка.