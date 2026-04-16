Соцстандарты в Украине: что будет с минималкой и прожиточным минмумом с 1 мая

Человек достает деньги из конверта. Фото: Новини.LIVE

С начала 2026 года в Украине повысили два ключевых показателя: минимальную заработную плату и прожиточный минимум. Именно от них зависят суммы других социальных выплат, размер некоторых налогов и штрафов. Размеры минималки и прожиточного минимума регулярно пересматривают в соответствии с экономической ситуацией в стране.

Что будет с минимальной зарплатой в Украине в мае

Согласно ст. 8 Закона о Госбюджете-2026, с начала года минимальную заработную плату установили на уровне 8 647 грн, а в почасовом измерении — 52 грн. Именно этот показатель является базовым для многих расчетов в социально-экономической сфере. В частности, от него зависят размеры зарплат, суммы единого социального взноса, штрафы за нарушение трудового законодательства, а также предельные доходы для физических лиц-предпринимателей. Из этой суммы также удерживаются налоги. В частности:

военный сбор — 5% (432,35 грн);

налог на доходы физических лиц составляет 18% (1 556,46 грн).

В результате "на руки" работник получает примерно 6 658,19 грн. Согласно закону "Об оплате труда", если работник полностью выполнил месячную норму труда, работодатель обязан выплатить ему не менее 6 658,19 грн.

Если же начисленная сумма меньше, ее должны повысить до уровня минимальной зарплаты. В случае неполного рабочего времени оплата осуществляется пропорционально отработанным часам.

Изменится ли размер прожиточного минимума в Украине с 1 мая

Что касается прожиточного минимума, то он также был повышен с 1 января 2026 года и в мае останется без изменений. В Пенсионном фонде Украины рассказали, что общий показатель сейчас составляет 3 209 грн, что на 289 грн больше, чем в прошлом году. А для разных категорий граждан суммы следующие:

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных лиц — 3 328 грн;

для пенсионеров и лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Рост прожиточного минимума автоматически повлиял на ряд выплат. В частности, речь идет о минимальных пенсиях, помощи малообеспеченным семьям, выплатах при рождении ребенка и других видах социальной поддержки.

Кроме того, показатель прожиточного минимума для трудоспособных лиц используется для определения максимальной базы начисления единого социального взноса. А повышение уровня для детей способствует увеличению финансовой поддержки семей с несовершеннолетними.

