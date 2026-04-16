Соцстандарти в Україні: що буде з мінімалкою та прожитковим мінмумом з 1 травня

З початку 2026 року в Україні підвищили два ключові показники: мінімальну заробітну плату та прожитковий мінімум. Саме від них залежать суми інших соціальних виплат, розмір деяких податків та штрафів. Розміри мінімалки та прожиткового мінімуму регулярно переглядають відповідно до економічної ситуації в країні.

Про те, що буде з мінімальною зарплатою та прожитковим мінімумом в Україні з 1 травня 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Що буде з мінімальною зарплатою в Україні у травні

Згідно зі ст. 8 Закону про Держбюджет-2026, з початку року мінімальну заробітну плату встановили на рівні 8 647 грн, а в погодинному вимірі — 52 грн. Саме цей показник є базовим для багатьох розрахунків у соціально-економічній сфері. Зокрема, від нього залежать розміри зарплат, суми єдиного соціального внеску, штрафи за порушення трудового законодавства, а також граничні доходи для фізичних осіб-підприємців. З цієї суми також утримуються податки. Зокрема:

військовий збір — 5% (432,35 грн);

податок на доходи фізичних осіб становить 18% (1 556,46 грн).

У результаті "на руки" працівник отримує приблизно 6 658,19 грн. Відповідно до закону "Про оплату праці", якщо працівник повністю виконав місячну норму праці, роботодавець зобов’язаний виплатити йому не менше ніж 6 658,19 грн.

Якщо ж нарахована сума менша, її мають підвищити до рівня мінімальної зарплати. У випадку неповного робочого часу оплата здійснюється пропорційно відпрацьованим годинам.

Чи зміниться розмір прожиткового мінімуму в Україні з 1 травня

Що стосується прожиткового мінімуму, то він також був підвищений із 1 січня 2026 року і в травні залишиться без змін. В Пенсійному фонді України розповіли, що загальний показник наразі становить 3 209 грн, що на 289 грн більше, ніж торік. А для різних категорій громадян суми такі:

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних осіб — 3 328 грн;

для пенсіонерів і осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Зростання прожиткового мінімуму автоматично вплинуло на низку виплат. Зокрема, йдеться про мінімальні пенсії, допомогу малозабезпеченим сім’ям, виплати при народженні дитини та інші види соціальної підтримки.

Крім того, показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб використовується для визначення максимальної бази нарахування єдиного соціального внеску. А підвищення рівня для дітей сприяє збільшенню фінансової підтримки родин з неповнолітніми.

