Мінімальна заплата в Польщі: яку суму brutto та netto отримають працівники у квітні

У Польщі з початку 2026 року підняли мінімальну зарплату — і у квітні вона залишається на тому ж рівні. Якщо порівнювати з минулим роком, сума зросла приблизно на 140 злотих. Збільшення не надто велике, але відчутне — особливо на фоні росту цін.

з посиланням на офіційний сайт уряду Польщі "Gov.pl".

Розмір мінімальної зарплати в Польщі у квітні 2026 року

Тепер мінімалка в Польщі становить 4 806 злотих "брутто" на місяць (тобто до сплати податків). Після всіх відрахувань працівник отримує приблизно 3 605 злотих "на руки".

Підросла і погодинна оплата — тепер мінімум 31,40 злотих брутто за годину. Це важливо для тих, хто працює не на повну ставку або за гнучким графіком.

Що ще змінилося разом із мінімалкою

Фактично мінімальна зарплата впливає не лише на дохід працівників, а й на багато супутніх виплат:

зросли виплати при звільненні;

більше платять за нічні зміни (приблизно +6 злотих/год);

підвищилися деякі соціальні виплати та пенсійні нарахування.

Хто отримує мінімальну зарплату в Польщі та для кого ставка може бути нижчою

Мінімалка розрахована приблизно на 168–176 робочих годин на місяць. Вона обов’язкова для всіх працівників на трудовому договорі, незалежно від громадянства. Тобто українці з легальними документами мають ті ж права, що й поляки.

Студенти до 26 років платять менше внесків, але мінімальна ставка для них теж діє. Однак є і виключення:

ті, хто працює як ФОП (B2B), під ці правила не підпадають;

для стажерів у перші 3 місяці зарплата може бути трохи нижчою.

Контроль за дотриманням правил досить суворий. Інспекція з праці може накладати штрафи від 1000 до 30 000 злотих за кожного працівника у разі порушень.

Загалом польська мінімальна зарплата (приблизно 1141 євро brutto) знаходиться у середині рейтингу серед країн Європейського союзу за цим показником. Вона вища, ніж у деяких країнах Східної Європи, але значно нижча, ніж у найбагатших державах ЄС.

