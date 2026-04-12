Минимальная зарплата в Польше: какую сумму brutto и netto получат работники в апреле

В Польше с начала 2026 года подняли минимальную зарплату — и в апреле она остается на том же уровне. Если сравнивать с прошлым годом, сумма выросла примерно на 140 злотых. Увеличение не слишком большое, но ощутимое — особенно на фоне роста цен.

О том, какую минималку получают работники в Польше в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт правительства Польши "Gov.pl".

Размер минимальной зарплаты в Польше в апреле 2026 года

Теперь минималка в Польше составляет 4 806 злотых "брутто" в месяц (то есть до уплаты налогов). После всех отчислений работник получает примерно 3 605 злотых "на руки".

Подросла и почасовая оплата — теперь минимум 31,40 злотых брутто в час. Это важно для тех, кто работает не на полную ставку или по гибкому графику.

Что еще изменилось вместе с минималкой

Фактически минимальная зарплата влияет не только на доход работников, но и на многие сопутствующие выплаты:

Читайте также:

выросли выплаты при увольнении;

больше платят за ночные смены (примерно +6 злотых/час);

повысились некоторые социальные выплаты и пенсионные начисления.

Кто получает минимальную зарплату в Польше и для кого ставка может быть ниже

Минималка рассчитана примерно на 168-176 рабочих часов в месяц. Она обязательна для всех работников на трудовом договоре, независимо от гражданства. То есть украинцы с легальными документами имеют те же права, что и поляки.

Студенты до 26 лет платят меньше взносов, но минимальная ставка для них тоже действует. Однако есть и исключения:

те, кто работает как ФЛП (B2B), под эти правила не подпадают;

для стажеров в первые 3 месяца зарплата может быть немного ниже.

Контроль за соблюдением правил достаточно строгий. Инспекция по труду может накладывать штрафы от 1000 до 30 000 злотых за каждого работника в случае нарушений.

В общем польская минимальная зарплата (примерно 1141 евро brutto) находится в середине рейтинга среди стран Европейского союза по этому показателю. Она выше, чем в некоторых странах Восточной Европы, но значительно ниже, чем в самых богатых государствах ЕС.

Ранее Новини.LIVE писали, что минимальная зарплата — это наименьшая сумма, которую по закону могут платить работнику в Украине. Она бывает как месячной, так и почасовой. Меньше этой суммы платить нельзя — это уже нарушение законодательства.

Также мы рассказывали, что перед поездкой через Польшу украинцам лучше заранее проверить все документы. Даже небольшая ошибка может вызвать задержку или отказ во въезде на границе. Чтобы все прошло без проблем, стоит воспользоваться коротким чек-листом.