Минимальные зарплаты в ЕС: в каких странах лучшие условия для работников в апреле

Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в самых богатых странах ЕС минимальная зарплата превышает 2 700 евро, тогда как в некоторых странах-кандидатах она не дотягивает даже до 200 евро. Однако сравнивая доходы в этих государствах важно учитывать не только "номинальные" суммы, но и реальную покупательную способность — то есть сколько человек реально может купить на эти деньги.

Какие минимальные зарплаты платят работникам в ЕС в 2026 году

Евростат разделяет минимальную оплату труда на три основных уровня:

Более 1 500 евро

Абсолютным лидером выступает Люксембург с показателем 2 704 евро. В эту же группу входят Ирландия (2 391 евро), Германия (2 343 евро), Нидерланды (2 295 евро) и Бельгия (2 112 евро). Самый низкий показатель среди стран этой категории имеет Франция — 1 823 евро.

От 1 000 до 1 500 евро

В этом диапазоне расположились Испания (1 381 евро), Словения (1 278 евро), Литва (1 153 евро), Польша (1 139 евро), Кипр (1 088 евро), Португалия (1 073 евро), Хорватия (1 050 евро) и Греция (1 027 евро).

Менее чем 1 000 евро

Примерно половина стран Европы входит именно в эту группу. Самая низкая минимальная зарплата в ЕС зафиксирована в Болгарии — 620 евро. Среди государств-кандидатов платят еще меньше: Албания имеет 517 евро, Турция — 654 евро, Молдова — 319 евро. Украина завершает список с показателем 173 евро.

Карта минимальных зарплат в ЕС в 2026 году. Фото: Скриншот/Евростат

В то же время в Италии, Австрии, Швеции, Дании и Финляндии общенациональная минимальная зарплата отсутствует — ее регулирование осуществляется через отраслевые или коллективные соглашения.

Как отличается реальная покупательная способность среди стран ЕС

Специалисты Евростат объясняют, что просто сравнивать зарплаты в евро не совсем правильно, потому что в каждой стране разные цены на жизнь. Поэтому используют показатель PPS — он показывает, сколько товаров и услуг реально может позволить себе работник. В таком пересчете ситуация немного меняется:

первое место занимает Германия — 2 157 PPS;

некоторые страны с более низкими зарплатами поднимаются в рейтинге из-за более дешевой жизни.

Например, Румыния после пересчета поднялась с 20-го на 12-е место. А вот Чехия и Эстония теряют позиции из-за высоких цен.

Стоит отметить, что около трети стран Европы в 2026 году не пересматривали минимальные зарплаты по сравнению с предыдущим периодом. Наибольший рост показали Болгария, Венгрия и Литва — более 11%.

Несмотря на постепенный рост в отдельных странах, разница между западной, центральной и восточной Европой все еще остается очень ощутимой, хотя показатель покупательной способности частично "сглаживает" эту разницу.

