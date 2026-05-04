Тысячи гривен штрафа из-за шашлыков: кому придется заплатить в мае

Дата публикации 4 мая 2026 16:35
Шашлыки на природе: кого могут оштрафовать на тысячи гривен в мае
Штрафы из-за шашлыка в мае. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Май — это месяц, когда в Украине теплеет, а люди массово выезжают на природу. Обычно, во время такого отдыха, многие украинцы жарят шашлыки. Но здесь есть важный момент: если разжечь огонь в неудачном месте, можно получить штраф. Поэтому лучше заранее разобраться, где это делать можно, а где — нет, и какие правила действуют в 2026 году.

О том, где украинцам запрещено жарить шашлыки и какой штраф можно получить за костер в запрещенном месте в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Бучацкий городской совет.

Где запрещено жарить шашлыки в мае 2026 года

В Украине есть четкий перечень мест, где разводить огонь запрещено. Если их игнорировать, придется платить штраф. Нельзя жечь костры:

  • ближе чем в 30 метрах от воды;
  • в заповедниках, нацпарках и других охранных территориях;
  • в лесах и лесополосах, если это не специально отведенные места;
  • ближе чем за 5 метров до зданий, если место не оборудовано безопасно;
  • в пожароопасных зонах — на полях, торфяниках или специальных территориях;
  • в городах и селах в неотведенных местах — например, во дворах, парках или на детских площадках.

Также важно, чем именно вы разжигаете огонь. Нельзя брать дрова, которые сами срубили или насобирали в лесу. Сухую траву или ветки использовать можно, но только когда нет сильного ветра и погода безопасна. Лучший вариант — купить готовый древесный уголь.

Запрещено ли жарить мясо у себя во дворе в мае

В своем дворе шашлыки жарить разрешено, но тоже с умом. Главное — чтобы это не создавало опасности для дома или соседей. Обычно огонь должен быть не ближе чем в 30 метрах от зданий, но если место подготовлено, расстояние меньше — до 5 метров. Для этого нужно:

  • иметь воду или песок для тушения;
  • сделать защитные барьеры от искр;
  • убрать верхний слой почвы вокруг места костра.

Какой штраф можно получить из-за шашлыков в мае

Что касается штрафов, то здесь все зависит от ситуации. Если костер разожгли в лесу - это нарушение пожарной безопасности, и придется заплатить от 1 530 до 4 590 гривен (ст. 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Если это произошло в пределах населенного пункта, могут выписать штраф за нарушение благоустройства — от 340 до 1360 гривен (ст. 152 КУоАП). А в случаях, когда после вас остались тлеющие остатки, сумма штрафа может снова вырасти до нескольких тысяч.

Для должностных лиц наказание еще строже. А если из-за костра возник большой пожар, дело может дойти уже до уголовной ответственности (ограничение или лишение свободы на срок до трех лет).

Ранее Новини.LIVE писали, что лесополосы возле полей в Украине официально входят в лесной фонд. То есть это не "ничейная" территория, а потому что-то там рубить или убирать без разрешения нельзя. Даже сухие ветки или поваленные деревья просто так забирать запрещено — за это можно получить штраф.

Также Новини.LIVE писали, что по состоянию на май 2026 года в Украине действуют строгие правила любительского рыболовства. Они определяют, как именно разрешено ловить рыбу, а какие способы являются незаконными. Также до сих пор продолжаются нерестовые ограничения, которые начали действовать еще в начале апреля.

штрафы шашлык костер огонь
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
