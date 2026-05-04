Шашлыки на природе: кого могут оштрафовать на тысячи гривен в мае

Тысячи гривен штрафа из-за шашлыков: кому придется заплатить в мае
Май — это месяц, когда в Украине теплеет, а люди массово выезжают на природу. Обычно, во время такого отдыха, многие украинцы жарят шашлыки. Но здесь есть важный момент: если разжечь огонь в неудачном месте, можно получить штраф. Поэтому лучше заранее разобраться, где это делать можно, а где — нет, и какие правила действуют в 2026 году.
О том, где украинцам запрещено жарить шашлыки и какой штраф можно получить за костер в запрещенном месте в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Бучацкий городской совет.
Где запрещено жарить шашлыки в мае 2026 года
В Украине есть четкий перечень мест, где разводить огонь запрещено. Если их игнорировать, придется платить штраф. Нельзя жечь костры:
- ближе чем в 30 метрах от воды;
- в заповедниках, нацпарках и других охранных территориях;
- в лесах и лесополосах, если это не специально отведенные места;
- ближе чем за 5 метров до зданий, если место не оборудовано безопасно;
- в пожароопасных зонах — на полях, торфяниках или специальных территориях;
- в городах и селах в неотведенных местах — например, во дворах, парках или на детских площадках.
Также важно, чем именно вы разжигаете огонь. Нельзя брать дрова, которые сами срубили или насобирали в лесу. Сухую траву или ветки использовать можно, но только когда нет сильного ветра и погода безопасна. Лучший вариант — купить готовый древесный уголь.
Запрещено ли жарить мясо у себя во дворе в мае
В своем дворе шашлыки жарить разрешено, но тоже с умом. Главное — чтобы это не создавало опасности для дома или соседей. Обычно огонь должен быть не ближе чем в 30 метрах от зданий, но если место подготовлено, расстояние меньше — до 5 метров. Для этого нужно:
- иметь воду или песок для тушения;
- сделать защитные барьеры от искр;
- убрать верхний слой почвы вокруг места костра.
Какой штраф можно получить из-за шашлыков в мае
Что касается штрафов, то здесь все зависит от ситуации. Если костер разожгли в лесу - это нарушение пожарной безопасности, и придется заплатить от 1 530 до 4 590 гривен (ст. 77 Кодекса Украины об административных правонарушениях).
Если это произошло в пределах населенного пункта, могут выписать штраф за нарушение благоустройства — от 340 до 1360 гривен (ст. 152 КУоАП). А в случаях, когда после вас остались тлеющие остатки, сумма штрафа может снова вырасти до нескольких тысяч.
Для должностных лиц наказание еще строже. А если из-за костра возник большой пожар, дело может дойти уже до уголовной ответственности (ограничение или лишение свободы на срок до трех лет).
Ранее Новини.LIVE писали, что лесополосы возле полей в Украине официально входят в лесной фонд. То есть это не "ничейная" территория, а потому что-то там рубить или убирать без разрешения нельзя. Даже сухие ветки или поваленные деревья просто так забирать запрещено — за это можно получить штраф.
Также Новини.LIVE писали, что по состоянию на май 2026 года в Украине действуют строгие правила любительского рыболовства. Они определяют, как именно разрешено ловить рыбу, а какие способы являются незаконными. Также до сих пор продолжаются нерестовые ограничения, которые начали действовать еще в начале апреля.