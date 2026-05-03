Даже один "лишний крючок" может обернуться штрафом: правила и ограничения для рыбаков в мае

В мае 2026 года на территории Украины остаются в силе жесткие требования Правил любительского рыболовства. Они четко регулируют, как именно можно ловить рыбу, а какие способы являются запрещенными. Также продолжают действовать нерестовые ограничения, которые стартовали в начале апреля.

О том, какие средства ловли рыбы под запретом в Украине в мае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие способы ловли рыбы запрещены в Украине

В Киевском рыбоохранном патруле отмечают, что в Украине категорически запрещено использовать такие средства вылова рыбы:

Взрывчатые и огнестрельные средства: полностью запрещено применять взрывчатку, боеприпасы или любое оружие для вылова рыбы. Ядовитыеи химические вещества: нельзя использовать токсичные или снотворные вещества, которые влияют на поведение рыбы или загрязняют водоем. Промышленные орудия лова: для любительской рыбалки запрещены профессиональные устройства — неводы, ятеры, переметы и другие подобные конструкции. Электрические устройства: электроудочки и любые другие приборы, парализующие рыбу током, запрещены из-за вреда для экосистемы. Сетки различных типов: прудовые, плавные и другие сети не разрешены для любительского вылова. Они используются только в промышленном рыболовстве по специальным разрешениям. Колющие и пробивные инструменты: остроги, гарпуны, трезубцы также под запретом, за исключением отдельных случаев официальной подводной охоты, которая регулируется специальными правилами. Самоловные механизмы: запрещено использовать автоматические ловушки, капканы, петли и другие устройства, работающие без постоянного участия человека.

Дополнительные ограничения для рыбаков во время нереста

В Госрыбагентстве напоминают, что с 1 апреля 2026 года на большинстве водоемов Украины стартовал весенне-летний запрет на вылов рыбы, который связан с периодом нереста. Продолжительность такого запрета зависит от региона и конкретного водоема — обычно он длится до конца мая или начала июня.

В это время разрешено рыбачить только с берега, и только вне нерестовых зон. Использовать можно:

удочки с не более чем двумя крючками;

или спиннинг с одной искусственной приманкой.

Также действуют дополнительные ограничения. Запрещается подводная охота, промышленный вылов рыбы и передвижение моторных лодок и другого транспорта на водоемах (кроме определенных судовых путей и служебных нужд).

Какие штрафы грозят рыбакам в мае

За несоблюдение правил рыболовства в 2026 году предусмотрены штрафы от 340 до 680 гривен. Кроме того, у нарушителей могут изымать орудия лова, а иногда и плавсредства.

Также нужно возмещать убытки за каждую незаконно выловленную рыбу. В случае значительного ущерба природе могут даже открыть уголовное дело.

Также стоит учитывать, что изготовление, хранение, продажа или реклама запрещенных снастей также является нарушением. За это могут составить административный протокол и выписать штраф до 1 700 гривен.

