Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Штрафы для рыбаков: из-за каких снастей можно поплатиться в мае

Штрафы для рыбаков: из-за каких снастей можно поплатиться в мае

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 17:35
Даже один "лишний крючок" может обернуться штрафом: правила и ограничения для рыбаков в мае
Штрафы для рыбаков в мае. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года на территории Украины остаются в силе жесткие требования Правил любительского рыболовства. Они четко регулируют, как именно можно ловить рыбу, а какие способы являются запрещенными. Также продолжают действовать нерестовые ограничения, которые стартовали в начале апреля.

О том, какие средства ловли рыбы под запретом в Украине в мае, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие способы ловли рыбы запрещены в Украине

В Киевском рыбоохранном патруле отмечают, что в Украине категорически запрещено использовать такие средства вылова рыбы:

  1. Взрывчатые и огнестрельные средства: полностью запрещено применять взрывчатку, боеприпасы или любое оружие для вылова рыбы.
  2. Ядовитыеи химические вещества: нельзя использовать токсичные или снотворные вещества, которые влияют на поведение рыбы или загрязняют водоем.
  3. Промышленные орудия лова: для любительской рыбалки запрещены профессиональные устройства — неводы, ятеры, переметы и другие подобные конструкции.
  4. Электрические устройства: электроудочки и любые другие приборы, парализующие рыбу током, запрещены из-за вреда для экосистемы.
  5. Сетки различных типов: прудовые, плавные и другие сети не разрешены для любительского вылова. Они используются только в промышленном рыболовстве по специальным разрешениям.
  6. Колющие и пробивные инструменты: остроги, гарпуны, трезубцы также под запретом, за исключением отдельных случаев официальной подводной охоты, которая регулируется специальными правилами.
  7. Самоловные механизмы: запрещено использовать автоматические ловушки, капканы, петли и другие устройства, работающие без постоянного участия человека.

Дополнительные ограничения для рыбаков во время нереста

В Госрыбагентстве напоминают, что с 1 апреля 2026 года на большинстве водоемов Украины стартовал весенне-летний запрет на вылов рыбы, который связан с периодом нереста. Продолжительность такого запрета зависит от региона и конкретного водоема — обычно он длится до конца мая или начала июня.

В это время разрешено рыбачить только с берега, и только вне нерестовых зон. Использовать можно:

Читайте также:
  • удочки с не более чем двумя крючками;
  • или спиннинг с одной искусственной приманкой.

Также действуют дополнительные ограничения. Запрещается подводная охота, промышленный вылов рыбы и передвижение моторных лодок и другого транспорта на водоемах (кроме определенных судовых путей и служебных нужд).

Какие штрафы грозят рыбакам в мае

За несоблюдение правил рыболовства в 2026 году предусмотрены штрафы от 340 до 680 гривен. Кроме того, у нарушителей могут изымать орудия лова, а иногда и плавсредства.

Также нужно возмещать убытки за каждую незаконно выловленную рыбу. В случае значительного ущерба природе могут даже открыть уголовное дело.

Также стоит учитывать, что изготовление, хранение, продажа или реклама запрещенных снастей также является нарушением. За это могут составить административный протокол и выписать штраф до 1 700 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые виды рыбы лучше ловятся вечером и ночью, поэтому раньше рыбаки часто выходили на воду именно после захода солнца. Но в 2026 году ночная рыбалка формально под запретом из-за комендантского часа.

Также Новини.LIVE писали, что в мае условия для рыбалки в целом хорошие: утром уже не холодно, а днем еще не слишком жарко. Но есть нюанс — не всю рыбу можно ловить. Чтобы не получить штраф, стоит заранее проверять действующие правила рыбалки.

штраф вылов рыбы рыбалка
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации