Даже один "лишний крючок" может обернуться штрафом: правила и ограничения для рыбаков в мае

Штрафы для рыбаков: из-за каких снастей можно поплатиться в мае
В мае 2026 года на территории Украины остаются в силе жесткие требования Правил любительского рыболовства. Они четко регулируют, как именно можно ловить рыбу, а какие способы являются запрещенными. Также продолжают действовать нерестовые ограничения, которые стартовали в начале апреля.
Какие способы ловли рыбы запрещены в Украине
В Киевском рыбоохранном патруле отмечают, что в Украине категорически запрещено использовать такие средства вылова рыбы:
- Взрывчатые и огнестрельные средства: полностью запрещено применять взрывчатку, боеприпасы или любое оружие для вылова рыбы.
- Ядовитыеи химические вещества: нельзя использовать токсичные или снотворные вещества, которые влияют на поведение рыбы или загрязняют водоем.
- Промышленные орудия лова: для любительской рыбалки запрещены профессиональные устройства — неводы, ятеры, переметы и другие подобные конструкции.
- Электрические устройства: электроудочки и любые другие приборы, парализующие рыбу током, запрещены из-за вреда для экосистемы.
- Сетки различных типов: прудовые, плавные и другие сети не разрешены для любительского вылова. Они используются только в промышленном рыболовстве по специальным разрешениям.
- Колющие и пробивные инструменты: остроги, гарпуны, трезубцы также под запретом, за исключением отдельных случаев официальной подводной охоты, которая регулируется специальными правилами.
- Самоловные механизмы: запрещено использовать автоматические ловушки, капканы, петли и другие устройства, работающие без постоянного участия человека.
Дополнительные ограничения для рыбаков во время нереста
В Госрыбагентстве напоминают, что с 1 апреля 2026 года на большинстве водоемов Украины стартовал весенне-летний запрет на вылов рыбы, который связан с периодом нереста. Продолжительность такого запрета зависит от региона и конкретного водоема — обычно он длится до конца мая или начала июня.
В это время разрешено рыбачить только с берега, и только вне нерестовых зон. Использовать можно:
- удочки с не более чем двумя крючками;
- или спиннинг с одной искусственной приманкой.
Также действуют дополнительные ограничения. Запрещается подводная охота, промышленный вылов рыбы и передвижение моторных лодок и другого транспорта на водоемах (кроме определенных судовых путей и служебных нужд).
Какие штрафы грозят рыбакам в мае
За несоблюдение правил рыболовства в 2026 году предусмотрены штрафы от 340 до 680 гривен. Кроме того, у нарушителей могут изымать орудия лова, а иногда и плавсредства.
Также нужно возмещать убытки за каждую незаконно выловленную рыбу. В случае значительного ущерба природе могут даже открыть уголовное дело.
Также стоит учитывать, что изготовление, хранение, продажа или реклама запрещенных снастей также является нарушением. За это могут составить административный протокол и выписать штраф до 1 700 гривен.
Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые виды рыбы лучше ловятся вечером и ночью, поэтому раньше рыбаки часто выходили на воду именно после захода солнца. Но в 2026 году ночная рыбалка формально под запретом из-за комендантского часа.
Также Новини.LIVE писали, что в мае условия для рыбалки в целом хорошие: утром уже не холодно, а днем еще не слишком жарко. Но есть нюанс — не всю рыбу можно ловить. Чтобы не получить штраф, стоит заранее проверять действующие правила рыбалки.