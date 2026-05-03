Навіть один "зайвий гачок" може обернутись штрафом: правила та обмеження для рибалок у травні

У травні 2026 року на території України залишаються чинними жорсткі вимоги Правил любительського рибальства. Вони чітко регулюють, як саме можна ловити рибу, а які способи є забороненими. Також продовжують діяти нерестові обмеження, які стартували на початку квітня.

Які способи лову риби заборонені в Україні

У Київському рибоохоронному патрулі зазначають, що в Україні категорично заборонено використовувати такі засоби вилову риби:

Вибухові та вогнепальні засоби: повністю заборонено застосовувати вибухівку, боєприпаси або будь-яку зброю для вилову риби. Отруйні та хімічні речовини: не можна використовувати токсичні або снодійні речовини, які впливають на поведінку риби або забруднюють водойму. Промислові знаряддя лову: для аматорської риболовлі заборонені професійні пристрої — неводи, ятері, перемети та інші подібні конструкції. Електричні пристрої: електровудки та будь-які інші прилади, що паралізують рибу струмом, заборонені через шкоду для екосистеми. Сітки різних типів: ставні, плавні та інші сітки не дозволені для любительського вилову. Вони використовуються лише у промисловому рибальстві за спеціальними дозволами. Колючі та пробивні інструменти: остроги, гарпуни, тризуби також під забороною, за винятком окремих випадків офіційного підводного полювання, яке регулюється спеціальними правилами. Самоловні механізми: заборонено використовувати автоматичні пастки, капкани, петлі та інші пристрої, що працюють без постійної участі людини.

Додаткові обмеження для рибалок під час нересту

В Держрибагентстві нагадують, що з 1 квітня 2026 року на більшості водойм України стартувала весняно-літня заборона на вилов риби, яка пов’язана з періодом нересту. Тривалість такої заборони залежить від регіону та конкретної водойми — зазвичай вона триває до кінця травня або початку червня.

У цей час дозволено рибалити лише з берега, і тільки поза межами нерестових зон. Використовувати можна:

вудки з не більше ніж двома гачками;

або спінінг з однією штучною приманкою.

Також діють додаткові обмеження. Забороняється підводне полювання, промисловий вилов риби та пересування моторних човнів та іншого транспорту на водоймах (крім визначених суднових шляхів і службових потреб).

Які штрафи загрожують рибалкам у травні

За недотримання правил рибальства у 2026 році передбачені штрафи від 340 до 680 гривень. Крім того, у порушників можуть вилучати знаряддя лову, а іноді й плавзасоби.

Також потрібно відшкодовувати збитки за кожну незаконно виловлену рибу. У разі значної шкоди природі можуть навіть відкрити кримінальну справу.

Також варто враховувати, що виготовлення, зберігання, продаж або реклама заборонених снастей також є порушенням. За це можуть скласти адміністративний протокол і виписати штраф до 1 700 гривень.

