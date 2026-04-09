Нерестова заборона і не тільки: за що карають рибалок у квітні

Нерестова заборона і не тільки: за що карають рибалок у квітні

Дата публікації: 9 квітня 2026 19:15
За що любителям риби загрожує покарання у квітні: перелік обмежень та заборон
Правила риболовлі в Україні у квітні. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 1 квітня в Україні на більшості водойм почала діяти щорічна весняно-літня заборона на вилов риби. Вона триватиме орієнтовно до кінця червня — точні дати залежать від конкретної водойми та періоду нересту. Також є й інші обмеження для рибалок, про які варто знати.

Про те, за що штрафують любителів риби в Україні у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Головні обмеження для рибалок у квітні 2026 року

В Державному агентстві України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм нагадують, що попри дощ чи холод, головне обмеження зараз — не погодні умови, а саме нерестова заборона. Вона потрібна для того, щоб риба могла спокійно відкласти ікру та відновити популяцію.

Риболовля повністю не заборонена, але суттєво обмежена. Ловити рибу дозволяється лише з берега і тільки поза межами нерестовищ. При цьому дозволено використовувати одну вудку або один спінінг максимум з двома гачками. Будь-які сітки, "павуки" чи електровудки — під суворою забороною.

Також у цей період не можна пересуватися водоймами на моторних човнах (крім визначених суднових шляхів), займатися промисловим виловом або підводним полюванням. Однак ці правила не діють на орендованих водоймах — там умови встановлюють орендарі.

Щодо улову, діє добова норма — не більше 3 кг на людину. Крім того, є мінімальні допустимі розміри риби. Якщо риба замала — її потрібно відпустити назад у воду. Наприклад, судак має бути не менше 42 см.

За порушення правил передбачені штрафи — і доволі значні. Наприклад:

  • за щуку — понад 3 400 грн за кожну рибину;
  • за ляща — понад 1 600 грн;
  • за судака — понад 3 500 грн;
  • за сома — понад 5 000 грн.

У деяких випадках можливе не лише адміністративне, а й кримінальне покарання, а також відшкодування збитків.

Чи можна ловити раків у квітні в Україні

Щоб зберегти популяцію раків під час їхнього розмноження, виношування ікри та першої линьки, в Україні тимчасово забороняють їх ловити. В Івано-Франківському рибоохоронному патрулі нагадують, що ловити раків не можна з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року.

Якщо хтось ігнорує цю заборону, доведеться відповідати за законом. За це передбачені штрафи: до 170 грн або від 340 до 680 грн, і при цьому можуть забрати знаряддя лову та сам улов. Окрім штрафу, порушник ще має компенсувати збитки — по 3 332 грн за кожного незаконно спійманого рака.

Який штраф загрожує рибалкам, які намагаються продати свій улов

Що стосується продажу риби у 2026 році, то тут теж є правила. Продавати можна лише ту рибу, яка виловлена законно або спеціально вирощена  — і це потрібно підтвердити документами.

Якщо ж торгувати рибою без дозволу, можна отримати штраф від 510 до 1700 грн, іноді ще й із конфіскацією улову (частина 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Навіть якщо ви зловили рибу самі для себе (на звичайній риболовлі), продавати її не можна — вона дозволена тільки для особистого споживання.

Раніше Новини.LIVE  писали, що зазвичай в Україні є ліміт на те, скільки риби можна впіймати за день. Але для деяких видів це правило не працює. Це інвазивна або надто чисельна риба, яка шкодить природі: швидко плодиться, витісняє місцеві види та нищить їхню ікру й молодь.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Німеччина приваблює українців хорошими зарплатами й стабільністю, але там усе за правилами. Навіть звичайна риболовля має чіткі вимоги й доволі суворі обмеження.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
