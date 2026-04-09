За что любителям рыбы грозит наказание в апреле: перечень ограничений и запретов

С 1 апреля в Украине на большинстве водоемов начал действовать ежегодный весенне-летний запрет на вылов рыбы. Он продлится ориентировочно до конца июня — точные даты зависят от конкретного водоема и периода нереста. Также есть и другие ограничения для рыбаков, о которых стоит знать.

О том, за что штрафуют любителей рыбы в Украине в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Главные ограничения для рыбаков в апреле 2026 года

В Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ напоминают, что несмотря на дождь или холод, главное ограничение сейчас — не погодные условия, а именно нерестовый запрет. Он нужен для того, чтобы рыба могла спокойно отложить икру и восстановить популяцию.

Рыбалка полностью не запрещена, но существенно ограничена. Ловить рыбу разрешается только с берега и только за пределами нерестилищ. При этом разрешено использовать одну удочку или один спиннинг максимум с двумя крючками. Любые сетки, "пауки" или электроудочки — под строгим запретом.

Также в этот период нельзя передвигаться по водоемам на моторных лодках (кроме определенных судовых путей), заниматься промышленным выловом или подводной охотой. Однако эти правила не действуют на арендованных водоемах — там условия устанавливают арендаторы.

Относительно улова, действует суточная норма — не более 3 кг на человека. Кроме того, есть минимальные допустимые размеры рыбы. Если рыба маловата — ее нужно отпустить обратно в воду. Например, судак должен быть не менее 42 см.

За нарушение правил предусмотрены штрафы — и довольно значительные. Например:

за щуку — более 3 400 грн за каждую рыбу;

за леща — более 1 600 грн;

за судака — более 3 500 грн;

за сома — более 5 000 грн.

В некоторых случаях возможно не только административное, но и уголовное наказание, а также возмещение убытков.

Можно ли ловить раков в апреле в Украине

Чтобы сохранить популяцию раков во время их размножения, вынашивания икры и первой линьки, в Украине временно запрещают их ловить. В Ивано-Франковском рыбоохранном патруле напоминают, что ловить раков нельзя с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года.

Если кто-то игнорирует этот запрет, придется отвечать по закону. За это предусмотрены штрафы: до 170 грн или от 340 до 680 грн, и при этом могут забрать орудия лова и сам улов. Кроме штрафа, нарушитель еще должен компенсировать убытки — по 3 332 грн за каждого незаконно пойманного рака.

Какой штраф грозит рыбакам, которые пытаются продать свой улов

Что касается продажи рыбы в 2026 году, то здесь тоже есть правила. Продавать можно только ту рыбу, которая выловлена законно или специально выращена — и это нужно подтвердить документами.

Если же торговать рыбой без разрешения, можно получить штраф от 510 до 1700 грн, иногда еще и с конфискацией улова (часть 1 статьи 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Даже если вы поймали рыбу сами для себя (на обычной рыбалке), продавать её нельзя — она разрешена только для личного потребления.

